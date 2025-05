Rebel Bots Studio (RBAX) යනු කුමක්ද

$RBAX Is the Rebel Bots Studio token. $RBAX will be available across selected games of the Rebel Bots brand. $RBAX is a utility token and is defined based on its primary function within a Rebel Bots ecosystem economic Incentives. Through the tokenization of rewards, achievements, and contributions, $RBAX incentivizes active participation and fosters a vibrant gaming community.

MEXC වෙතින් Rebel Bots Studio ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Rebel Bots Studio ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RBAX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Rebel Bots Studio ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Rebel Bots Studio මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Rebel Bots Studio මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Rebel Bots Studio,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RBAX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Rebel Bots Studioමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Rebel Bots Studio මිල ඉතිහාසය

RBAXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RBAXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Rebel Bots Studio මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Rebel Bots Studio (RBAX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Rebel Bots Studio මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Rebel Bots Studio MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1RBAX සිට VNDවෙත ₫ 23.33331 1RBAX සිට AUDවෙත A$ 0.0014196 1RBAX සිට GBPවෙත £ 0.0006825 1RBAX සිට EURවෙත € 0.0008099 1RBAX සිට USDවෙත $ 0.00091 1RBAX සිට MYRවෙත RM 0.0038948 1RBAX සිට TRYවෙත ₺ 0.0351988 1RBAX සිට JPYවෙත ¥ 0.1326507 1RBAX සිට RUBවෙත ₽ 0.073255 1RBAX සිට INRවෙත ₹ 0.0777504 1RBAX සිට IDRවෙත Rp 14.9180304 1RBAX සිට KRWවෙත ₩ 1.2709424 1RBAX සිට PHPවෙත ₱ 0.0506961 1RBAX සිට EGPවෙත £E. 0.0456365 1RBAX සිට BRLවෙත R$ 0.0051142 1RBAX සිට CADවෙත C$ 0.0012649 1RBAX සිට BDTවෙත ৳ 0.1106378 1RBAX සිට NGNවෙත ₦ 1.456 1RBAX සිට UAHවෙත ₴ 0.037765 1RBAX සිට VESවෙත Bs 0.08372 1RBAX සිට PKRවෙත Rs 0.2564744 1RBAX සිට KZTවෙත ₸ 0.4649918 1RBAX සිට THBවෙත ฿ 0.0302393 1RBAX සිට TWDවෙත NT$ 0.0274456 1RBAX සිට AEDවෙත د.إ 0.0033397 1RBAX සිට CHFවෙත Fr 0.0007553 1RBAX සිට HKDවෙත HK$ 0.007098 1RBAX සිට MADවෙත .د.م 0.0084539 1RBAX සිට MXNවෙත $ 0.0176631

Rebel Bots Studio සම්පත්

Rebel Bots Studio පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Rebel Bots Studio පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Rebel Bots Studio (RBAX) හි මිල කීයද? Rebel Bots Studio (RBAX)හි සජීවී මිල 0.00091 USD වේ. Rebel Bots Studio (RBAX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Rebel Bots Studio හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RBAXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00091 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Rebel Bots Studio (RBAX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Rebel Bots Studio (RBAX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Rebel Bots Studio (RBAX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Rebel Bots Studio (RBAX) හි ඉහළම මිල 0.387 USD වේ. Rebel Bots Studio (RBAX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Rebel Bots Studio (RBAX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 21.19 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

