Rasmr (RASMR) යනු කුමක්ද

The token was launched by @rasmr_eth and livestreamed on pump.fun. The X (formerly Twitter) account has also been followed by users like ansem.

MEXC වෙතින් Rasmr ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Rasmr ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RASMR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Rasmr ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Rasmr මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Rasmr මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Rasmr,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RASMR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Rasmrමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Rasmr මිල ඉතිහාසය

RASMRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RASMRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Rasmr මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Rasmr (RASMR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RasmrRASMR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RASMR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Rasmr (RASMR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Rasmr මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Rasmr MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RASMR දේශීය මුදල් වෙත

1RASMR සිට VNDවෙත ₫ 99.181235 1RASMR සිට AUDවෙත A$ 0.00576657 1RASMR සිට GBPවෙත £ 0.00275137 1RASMR සිට EURවෙත € 0.00320365 1RASMR සිට USDවෙත $ 0.003769 1RASMR සිට MYRවෙත RM 0.01594287 1RASMR සිට TRYවෙත ₺ 0.14985544 1RASMR සිට JPYවෙත ¥ 0.5472588 1RASMR සිට RUBවෙත ₽ 0.29496194 1RASMR සිට INRවෙත ₹ 0.32405862 1RASMR සිට IDRවෙත Rp 61.78687536 1RASMR සිට KRWවෙත ₩ 5.12090261 1RASMR සිට PHPවෙත ₱ 0.21377768 1RASMR සිට EGPවෙත £E. 0.18803541 1RASMR සිට BRLවෙත R$ 0.02091795 1RASMR සිට CADවෙත C$ 0.00516353 1RASMR සිට BDTවෙත ৳ 0.46072256 1RASMR සිට NGNවෙත ₦ 5.84338222 1RASMR සිට UAHවෙත ₴ 0.1567904 1RASMR සිට VESවෙත Bs 0.395745 1RASMR සිට PKRවෙත Rs 1.07163977 1RASMR සිට KZTවෙත ₸ 1.9538496 1RASMR සිට THBවෙත ฿ 0.12271864 1RASMR සිට TWDවෙත NT$ 0.11073322 1RASMR සිට AEDවෙත د.إ 0.01383223 1RASMR සිට CHFවෙත Fr 0.0030152 1RASMR සිට HKDවෙත HK$ 0.02958665 1RASMR සිට MADවෙත .د.م 0.03426021 1RASMR සිට MXNවෙත $ 0.07134717 1RASMR සිට PLNවෙත zł 0.01371916

Rasmr සම්පත්

Rasmr පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Rasmr පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Rasmr (RASMR) හි මිල කීයද? Rasmr (RASMR)හි සජීවී මිල 0.003769 USD වේ. Rasmr (RASMR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Rasmr හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RASMRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003769 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Rasmr (RASMR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Rasmr (RASMR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Rasmr (RASMR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-26 වන විට, Rasmr (RASMR) හි ඉහළම මිල 0.01672 USD වේ. Rasmr (RASMR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Rasmr (RASMR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 53.88K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

