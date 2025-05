Rarible (RARI) යනු කුමක්ද

Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales.

MEXC වෙතින් Rarible ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Rarible ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RARI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Rarible ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Rarible මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Rarible මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Rarible,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RARI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Raribleමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Rarible මිල ඉතිහාසය

RARIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RARIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Rarible මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Rarible (RARI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Rarible මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Rarible MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RARI දේශීය මුදල් වෙත

1RARI සිට VNDවෙත ₫ 33,638.4279 1RARI සිට AUDවෙත A$ 2.033445 1RARI සිට GBPවෙත £ 0.983925 1RARI සිට EURවෙත € 1.167591 1RARI සිට USDවෙත $ 1.3119 1RARI සිට MYRවෙත RM 5.614932 1RARI සිට TRYවෙත ₺ 50.823006 1RARI සිට JPYවෙත ¥ 191.14383 1RARI සිට RUBවෙත ₽ 105.437403 1RARI සිට INRවෙත ₹ 112.29864 1RARI සිට IDRවෙත Rp 21,506.553936 1RARI සිට KRWවෙත ₩ 1,829.70693 1RARI සිට PHPවෙත ₱ 73.20402 1RARI සිට EGPවෙත £E. 66.145998 1RARI සිට BRLවෙත R$ 7.385997 1RARI සිට CADවෙත C$ 1.823541 1RARI සිට BDTවෙත ৳ 159.094113 1RARI සිට NGNවෙත ₦ 2,099.04 1RARI සිට UAHවෙත ₴ 54.391374 1RARI සිට VESවෙත Bs 120.6948 1RARI සිට PKRවෙත Rs 368.604543 1RARI සිට KZTවෙත ₸ 669.672474 1RARI සිට THBවෙත ฿ 43.764984 1RARI සිට TWDවෙත NT$ 39.566904 1RARI සිට AEDවෙත د.إ 4.814673 1RARI සිට CHFවෙත Fr 1.088877 1RARI සිට HKDවෙත HK$ 10.23282 1RARI සිට MADවෙත .د.م 12.240027 1RARI සිට MXNවෙත $ 25.411503

Rarible සම්පත්

Rarible පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Rarible පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Rarible (RARI) හි මිල කීයද? Rarible (RARI)හි සජීවී මිල 1.3119 USD වේ. Rarible (RARI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Rarible හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 24.24M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RARIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.3119 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Rarible (RARI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Rarible (RARI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 18.48M USD වේ. Rarible (RARI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Rarible (RARI) හි ඉහළම මිල 49.33 USD වේ. Rarible (RARI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Rarible (RARI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 82.45K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.