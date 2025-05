SuperRare (RARE) යනු කුමක්ද

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

MEXC වෙතින් SuperRare ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SuperRare ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RARE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SuperRare ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SuperRare මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SuperRare මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SuperRare,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RARE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SuperRareමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SuperRare මිල ඉතිහාසය

RAREහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RAREහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SuperRare මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SuperRare (RARE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SuperRare මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SuperRare MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RARE දේශීය මුදල් වෙත

1RARE සිට VNDවෙත ₫ 1,718.20341 1RARE සිට AUDවෙත A$ 0.1045356 1RARE සිට GBPවෙත £ 0.0502575 1RARE සිට EURවෙත € 0.0596389 1RARE සිට USDවෙත $ 0.06701 1RARE සිට MYRවෙත RM 0.2868028 1RARE සිට TRYවෙත ₺ 2.5919468 1RARE සිට JPYවෙත ¥ 9.7680477 1RARE සිට RUBවෙත ₽ 5.394305 1RARE සිට INRවෙත ₹ 5.7253344 1RARE සිට IDRවෙත Rp 1,098.5244144 1RARE සිට KRWවෙත ₩ 93.5888464 1RARE සිට PHPවෙත ₱ 3.7331271 1RARE සිට EGPවෙත £E. 3.3605515 1RARE සිට BRLවෙත R$ 0.3765962 1RARE සිට CADවෙත C$ 0.0931439 1RARE සිට BDTවෙත ৳ 8.1470758 1RARE සිට NGNවෙත ₦ 107.216 1RARE සිට UAHවෙත ₴ 2.780915 1RARE සිට VESවෙත Bs 6.16492 1RARE සිට PKRවෙත Rs 18.8860984 1RARE සිට KZTවෙත ₸ 34.2407698 1RARE සිට THBවෙත ฿ 2.2267423 1RARE සිට TWDවෙත NT$ 2.0210216 1RARE සිට AEDවෙත د.إ 0.2459267 1RARE සිට CHFවෙත Fr 0.0556183 1RARE සිට HKDවෙත HK$ 0.522678 1RARE සිට MADවෙත .د.م 0.6225229 1RARE සිට MXNවෙත $ 1.299994

SuperRare සම්පත්

SuperRare පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SuperRare පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SuperRare (RARE) හි මිල කීයද? SuperRare (RARE)හි සජීවී මිල 0.06701 USD වේ. SuperRare (RARE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SuperRare හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 55.94M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RAREහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.06701 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SuperRare (RARE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SuperRare (RARE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 834.74M USD වේ. SuperRare (RARE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SuperRare (RARE) හි ඉහළම මිල 3.88 USD වේ. SuperRare (RARE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SuperRare (RARE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.18M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.