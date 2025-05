DappRadar (RADAR) යනු කුමක්ද

Dappradar is the world's DAPP store - tracking and ranking all decentralized applications across all protocols and vertical domains$ Radar, the native token of dappradar ecosystem, represents an opportunity to directly contribute, manage and shape the future of the world's dappstore.

MEXC වෙතින් DappRadar ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DappRadar ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



DappRadar මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DappRadar,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RADAR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DappRadarමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DappRadar මිල ඉතිහාසය

RADARහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RADARහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DappRadar මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DappRadar (RADAR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DappRadar මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DappRadar MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RADAR දේශීය මුදල් වෙත

1RADAR සිට VNDවෙත ₫ 74.538387 1RADAR සිට AUDවෙත A$ 0.00453492 1RADAR සිට GBPවෙත £ 0.00218025 1RADAR සිට EURවෙත € 0.00258723 1RADAR සිට USDවෙත $ 0.002907 1RADAR සිට MYRවෙත RM 0.01244196 1RADAR සිට TRYවෙත ₺ 0.11244276 1RADAR සිට JPYවෙත ¥ 0.42375339 1RADAR සිට RUBවෙත ₽ 0.2340135 1RADAR සිට INRවෙත ₹ 0.24837408 1RADAR සිට IDRවෙත Rp 47.65573008 1RADAR සිට KRWවෙත ₩ 4.06003248 1RADAR සිට PHPවෙත ₱ 0.16189083 1RADAR සිට EGPවෙත £E. 0.14581512 1RADAR සිට BRLවෙත R$ 0.01633734 1RADAR සිට CADවෙත C$ 0.00404073 1RADAR සිට BDTවෙත ৳ 0.35343306 1RADAR සිට NGNවෙත ₦ 4.6512 1RADAR සිට UAHවෙත ₴ 0.1206405 1RADAR සිට VESවෙත Bs 0.267444 1RADAR සිට PKRවෙත Rs 0.81930888 1RADAR සිට KZTවෙත ₸ 1.48541886 1RADAR සිට THBවෙත ฿ 0.09654147 1RADAR සිට TWDවෙත NT$ 0.08770419 1RADAR සිට AEDවෙත د.إ 0.01066869 1RADAR සිට CHFවෙත Fr 0.00241281 1RADAR සිට HKDවෙත HK$ 0.0226746 1RADAR සිට MADවෙත .د.م 0.02700603 1RADAR සිට MXNවෙත $ 0.0563958

DappRadar සම්පත්

DappRadar පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DappRadar පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DappRadar (RADAR) හි මිල කීයද? DappRadar (RADAR)හි සජීවී මිල 0.002907 USD වේ. DappRadar (RADAR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DappRadar හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.79M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RADARහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002907 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DappRadar (RADAR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DappRadar (RADAR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 960.10M USD වේ. DappRadar (RADAR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DappRadar (RADAR) හි ඉහළම මිල 0.06142 USD වේ. DappRadar (RADAR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DappRadar (RADAR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 105.92K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

