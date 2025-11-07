හුවමාරුවDEX+
සජීවී QUANTUM සඳහා අද මිල 0.002996 USD කි. QUANTUM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි QUANTUM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී QUANTUM සඳහා අද මිල 0.002996 USD කි. QUANTUM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි QUANTUM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

QUANTUM ගැන වැඩි විස්තර

QUANTUM මිල තොරතුරු

QUANTUM යනු කුමක්ද

QUANTUM ධවල පත්‍රිකාව

QUANTUM නිල වෙබ් අඩවිය

QUANTUM ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

QUANTUM මිල පුරෝකථනය

QUANTUM ඉතිහාසය

QUANTUM මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

QUANTUM-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

QUANTUM තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

QUANTUM ලාංඡනය

QUANTUM මිල(QUANTUM)

1 QUANTUM සිට USD සජීවී මිල:

$0.002996
$0.002996$0.002996
+3.06%1D
USD
QUANTUM (QUANTUM) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:58:09 (UTC+8)

QUANTUM (QUANTUM) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.002849
$ 0.002849$ 0.002849
පැය 24 පහළ
$ 0.003024
$ 0.003024$ 0.003024
24H ඉහළ

$ 0.002849
$ 0.002849$ 0.002849

$ 0.003024
$ 0.003024$ 0.003024

$ 0.7303169003467307
$ 0.7303169003467307$ 0.7303169003467307

$ 0.00048219051846745
$ 0.00048219051846745$ 0.00048219051846745

-0.17%

+3.06%

+1.35%

+1.35%

QUANTUM (QUANTUM) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.002996. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.002849 ක අවම අගයක් සහ $ 0.003024 ක උපරිම අගයක් අතර QUANTUM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. QUANTUMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.7303169003467307 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00048219051846745 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව QUANTUM පසුගිය පැය තුල, -0.17% කින්, පැය 24 තුල, +3.06% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +1.35% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

QUANTUM (QUANTUM) වෙළඳපල තොරතුරු

No.4219

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 115.51K
$ 115.51K$ 115.51K

$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

0.00%

QUANTUM

QUANTUM හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 115.51K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් QUANTUM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.00B කි.

QUANTUM (QUANTUM) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා QUANTUMහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00008896+3.06%
දින 30 යි$ +0.000083+2.84%
දින 60 යි$ -0.00091-23.30%
දින 90 යි$ -0.001674-35.85%
QUANTUM අද මිල වෙනස

අද, QUANTUM එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.00008896 (+3.06%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

QUANTUM දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.000083 (+2.84%) කින් ඉහළ ගියේය.

QUANTUM දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, QUANTUM එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.00091 (-23.30%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

QUANTUM දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.001674 (-35.85%), කින් චලනය විය.

QUANTUM (QUANTUM) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් QUANTUM මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

QUANTUM (QUANTUM) යනු කුමක්ද

Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Quantum Chain offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance and tokenisation. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.

MEXC වෙතින් QUANTUM ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ QUANTUM ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට QUANTUM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ QUANTUM ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ QUANTUM මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

QUANTUM මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ QUANTUM (QUANTUM) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ QUANTUM (QUANTUM) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? QUANTUM සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් QUANTUM මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

QUANTUM (QUANTUM) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

QUANTUMQUANTUM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් QUANTUM ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

QUANTUM (QUANTUM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

QUANTUM මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් QUANTUM MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

QUANTUM දේශීය මුදල් වෙත

QUANTUM සම්පත්

QUANTUM පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල QUANTUM වෙබ් අඩවිය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: QUANTUM පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

QUANTUM (QUANTUM) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද QUANTUM හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.002996 USD වේ.
QUANTUM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
QUANTUM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.002996 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
QUANTUM හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
QUANTUM සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
QUANTUM හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
QUANTUM හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
QUANTUM හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.7303169003467307 USD ක ATH මිලක් QUANTUM අත්කර ගති.
QUANTUM හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00048219051846745 USD ක ATL මිලක් QUANTUM අත්කර ගති.
QUANTUM හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
QUANTUM සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 115.51K USD වේ.
මේ වසර තුලදී QUANTUM වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව QUANTUM මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා QUANTUM මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:58:09 (UTC+8)

QUANTUM (QUANTUM) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

