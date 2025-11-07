හුවමාරුවDEX+
සජීවී Invesco QQQ සඳහා අද මිල 614.91 USD කි. QQQON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි QQQON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

QQQON ගැන වැඩි විස්තර

QQQON මිල තොරතුරු

QQQON යනු කුමක්ද

QQQON නිල වෙබ් අඩවිය

QQQON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

QQQON මිල පුරෝකථනය

QQQON ඉතිහාසය

QQQON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

QQQON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

QQQON තත්කාල ගනුදෙනු

Invesco QQQ ලාංඡනය

Invesco QQQ මිල(QQQON)

1 QQQON සිට USD සජීවී මිල:

$614.91
$614.91$614.91
+0.12%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:28:47 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 610.93
$ 610.93$ 610.93
පැය 24 පහළ
$ 627.02
$ 627.02$ 627.02
24H ඉහළ

$ 610.93
$ 610.93$ 610.93

$ 627.02
$ 627.02$ 627.02

$ 639.163267863106
$ 639.163267863106$ 639.163267863106

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

+0.30%

+0.12%

-3.10%

-3.10%

Invesco QQQ (QQQON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 614.91. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 610.93 ක අවම අගයක් සහ $ 627.02 ක උපරිම අගයක් අතර QQQON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. QQQONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 639.163267863106 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 566.7159774974706 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව QQQON පසුගිය පැය තුල, +0.30% කින්, පැය 24 තුල, +0.12% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.10% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Invesco QQQ (QQQON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.777

$ 20.95M
$ 20.95M$ 20.95M

$ 55.72K
$ 55.72K$ 55.72K

$ 20.95M
$ 20.95M$ 20.95M

34.06K
34.06K 34.06K

34,062.74649757
34,062.74649757 34,062.74649757

ETH

Invesco QQQ හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 20.95M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 55.72K වේ. මුළු සැපයුම 34.06K සමඟින් QQQON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 34062.74649757 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 20.95M කි.

Invesco QQQ (QQQON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Invesco QQQහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.737+0.12%
දින 30 යි$ +9.63+1.59%
දින 60 යි$ +94.91+18.25%
දින 90 යි$ +94.91+18.25%
Invesco QQQ අද මිල වෙනස

අද, QQQON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.737 (+0.12%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Invesco QQQ දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +9.63 (+1.59%) කින් ඉහළ ගියේය.

Invesco QQQ දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, QQQON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +94.91 (+18.25%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Invesco QQQ දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +94.91 (+18.25%), කින් චලනය විය.

Invesco QQQ (QQQON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Invesco QQQ මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Invesco QQQ (QQQON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් Invesco QQQ ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Invesco QQQ ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට QQQON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Invesco QQQ ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Invesco QQQ මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Invesco QQQ මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Invesco QQQ (QQQON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Invesco QQQ (QQQON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Invesco QQQ සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Invesco QQQ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Invesco QQQ (QQQON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Invesco QQQQQQON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් QQQON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Invesco QQQ (QQQON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Invesco QQQ මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Invesco QQQ MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

QQQON දේශීය මුදල් වෙත

1 Invesco QQQ(QQQON) සිට VND
16,181,356.65
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට AUD
A$946.9614
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට GBP
467.3316
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට EUR
528.8226
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට USD
$614.91
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට MYR
RM2,564.1747
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට TRY
25,943.0529
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට JPY
¥94,081.23
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට ARS
ARS$892,461.9267
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට RUB
49,961.4375
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට INR
54,536.3679
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට IDR
Rp10,248,495.9006
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට PHP
36,335.0319
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට EGP
￡E.29,079.0939
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට BRL
R$3,283.6194
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට CAD
C$867.0231
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට BDT
74,920.6344
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට NGN
883,490.3898
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට COP
$2,355,972.3231
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට ZAR
R.10,680.9867
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට UAH
25,832.3691
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට TZS
T.Sh.1,514,554.0755
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට VES
Bs140,199.48
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට CLP
$579,860.13
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට PKR
Rs172,672.8771
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට KZT
323,122.9068
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට THB
฿19,910.7858
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට TWD
NT$19,049.9118
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට AED
د.إ2,256.7197
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට CHF
Fr491.928
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට HKD
HK$4,777.8507
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට AMD
֏235,141.584
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට MAD
.د.م5,737.1103
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට MXN
$11,406.5805
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට SAR
ريال2,305.9125
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට ETB
Br94,628.4999
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට KES
KSh79,440.2229
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට JOD
د.أ435.97119
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට PLN
2,262.8688
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට RON
лв2,705.604
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට SEK
kr5,884.6887
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට BGN
лв1,039.1979
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට HUF
Ft205,994.85
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට CZK
12,974.601
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට KWD
د.ك188.77737
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට ILS
2,004.6066
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට BOB
Bs4,242.879
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට AZN
1,045.347
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට TJS
SM5,669.4702
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට GEL
1,666.4061
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට AOA
Kz563,620.3569
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට BHD
.د.ب231.82107
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට BMD
$614.91
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට DKK
kr3,978.4677
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට HNL
L16,196.7294
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට MUR
28,224.369
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට NAD
$10,668.6885
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට NOK
kr6,272.082
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට NZD
$1,094.5398
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට PAB
B/.614.91
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට PGK
K2,582.622
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට QAR
ر.ق2,238.2724
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට RSD
дин.62,487.1542
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට UZS
soʻm7,320,355.9716
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට ALL
L51,498.7125
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට ANG
ƒ1,100.6889
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට AWG
ƒ1,106.838
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට BBD
$1,229.82
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට BAM
KM1,039.1979
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට BIF
Fr1,808,450.31
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට BND
$799.383
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට BSD
$614.91
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට JMD
$98,477.8365
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට KHR
2,479,470.8475
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට KMF
Fr258,262.2
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට LAK
13,367,608.4283
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට LKR
රු187,240.095
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට MDL
L10,508.8119
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට MGA
Ar2,769,862.095
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට MOP
P4,913.1309
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට MVR
9,469.614
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට MWK
MK1,063,855.791
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට MZN
MT39,323.4945
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට NPR
रु87,132.747
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට PYG
4,360,941.72
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට RWF
Fr891,004.59
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට SBD
$5,060.7093
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට SCR
9,137.5626
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට SRD
$23,674.035
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට SVC
$5,368.1643
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට SZL
L10,656.3903
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට TMT
m2,158.3341
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට TND
د.ت1,813.9845
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට TTD
$4,156.7916
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට UGX
Sh2,149,725.36
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට XAF
Fr349,268.88
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට XCD
$1,660.257
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට XOF
Fr349,268.88
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට XPF
Fr63,335.73
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට BWP
P8,258.2413
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට BZD
$1,229.82
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට CVE
$58,932.9744
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට DJF
Fr108,839.07
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට DOP
$39,544.8621
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට DZD
د.ج80,221.1586
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට FJD
$1,401.9948
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට GNF
Fr5,346,642.45
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට GTQ
Q4,710.2106
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට GYD
$128,614.5756
1 Invesco QQQ(QQQON) සිට ISK
kr77,478.66

Invesco QQQ සම්පත්

Invesco QQQ පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Invesco QQQ වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Invesco QQQ පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Invesco QQQ (QQQON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද QQQON හි සජීවී මිල, USD වලින් 614.91 USD වේ.
QQQON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
QQQON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 614.91 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Invesco QQQ හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
QQQON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 20.95M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
QQQON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
QQQON හි සංසරණ සැපයුම 34.06K USD වේ.
QQQON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
639.163267863106 USD ක ATH මිලක් QQQON අත්කර ගති.
QQQON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
566.7159774974706 USD ක ATL මිලක් QQQON අත්කර ගති.
QQQON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
QQQON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 55.72K USD වේ.
මේ වසර තුලදී QQQON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව QQQON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා QQQON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:28:47 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

QQQON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 614.91 USD

QQQON වෙළඳාම

QQQON/USDT
$614.91
$614.91$614.91
+0.13%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

