QORBI (QORBI) යනු කුමක්ද

Qorbi World is the first GameFi project dedicated to bring three competitive games under one tokenomics. The first game "One Tap," a first-person shooter game, already in beta. "One Tap" stands out by integrating strategic gameplay with distinctive NFT in-game assets, offering players a novel experience in the FPS genre. Our mission is to provide quality, entertaining, and competitive games that are used to earn under a balanced play-to-earn environment.

MEXC වෙතින් QORBI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ QORBI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට QORBI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ QORBI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ QORBI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

QORBI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ QORBI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. QORBI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ QORBIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

QORBI මිල ඉතිහාසය

QORBIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් QORBIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ QORBI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

QORBI (QORBI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

QORBI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් QORBI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

QORBI දේශීය මුදල් වෙත

1QORBI සිට VNDවෙත ₫ 11.923065 1QORBI සිට AUDවෙත A$ 0.0007254 1QORBI සිට GBPවෙත £ 0.00034875 1QORBI සිට EURවෙත € 0.00041385 1QORBI සිට USDවෙත $ 0.000465 1QORBI සිට MYRවෙත RM 0.0019902 1QORBI සිට TRYවෙත ₺ 0.0179862 1QORBI සිට JPYවෙත ¥ 0.06779235 1QORBI සිට RUBවෙත ₽ 0.0374046 1QORBI සිට INRවෙත ₹ 0.0397296 1QORBI සිට IDRවෙත Rp 7.6229496 1QORBI සිට KRWවෙත ₩ 0.6494376 1QORBI සිට PHPවෙත ₱ 0.02589585 1QORBI සිට EGPවෙත £E. 0.0233244 1QORBI සිට BRLවෙත R$ 0.0026133 1QORBI සිට CADවෙත C$ 0.00064635 1QORBI සිට BDTවෙත ৳ 0.0565347 1QORBI සිට NGNවෙත ₦ 0.744 1QORBI සිට UAHවෙත ₴ 0.0192975 1QORBI සිට VESවෙත Bs 0.04278 1QORBI සිට PKRවෙත Rs 0.1310556 1QORBI සිට KZTවෙත ₸ 0.2376057 1QORBI සිට THBවෙත ฿ 0.01544265 1QORBI සිට TWDවෙත NT$ 0.01402905 1QORBI සිට AEDවෙත د.إ 0.00170655 1QORBI සිට CHFවෙත Fr 0.00038595 1QORBI සිට HKDවෙත HK$ 0.003627 1QORBI සිට MADවෙත .د.م 0.00431985 1QORBI සිට MXNවෙත $ 0.009021

QORBI සම්පත්

QORBI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: QORBI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද QORBI (QORBI) හි මිල කීයද? QORBI (QORBI)හි සජීවී මිල 0.000465 USD වේ. QORBI (QORBI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? QORBI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ QORBIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000465 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. QORBI (QORBI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? QORBI (QORBI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. QORBI (QORBI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, QORBI (QORBI) හි ඉහළම මිල 0.05825 USD වේ. QORBI (QORBI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? QORBI (QORBI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.14K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

