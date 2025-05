QiSwap (QI) යනු කුමක්ද

QiSwap is a decentralized protocol that automatically provides liquidity on Qtum based on the automatic market maker (AMM) algorithm.

MEXC වෙතින් QiSwap ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ QiSwap ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට QI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ QiSwap ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ QiSwap මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

QiSwap මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ QiSwap,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. QI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ QiSwapමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

QiSwap මිල ඉතිහාසය

QIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් QIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ QiSwap මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

QiSwap (QI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

QiSwap මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් QiSwap MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

QI දේශීය මුදල් වෙත

1QI සිට VNDවෙත ₫ 55.230714 1QI සිට AUDවෙත A$ 0.0033387 1QI සිට GBPවෙත £ 0.0016155 1QI සිට EURවෙත € 0.00191706 1QI සිට USDවෙත $ 0.002154 1QI සිට MYRවෙත RM 0.00921912 1QI සිට TRYවෙත ₺ 0.08344596 1QI සිට JPYවෙත ¥ 0.3138378 1QI සිට RUBවෙත ₽ 0.17311698 1QI සිට INRවෙත ₹ 0.1843824 1QI සිට IDRවෙත Rp 35.31146976 1QI සිට KRWවෙත ₩ 2.9999835 1QI සිට PHPවෙත ₱ 0.12012858 1QI සිට EGPවෙත £E. 0.10860468 1QI සිට BRLවෙත R$ 0.01212702 1QI සිට CADවෙත C$ 0.00299406 1QI සිට BDTවෙත ৳ 0.26121558 1QI සිට NGNවෙත ₦ 3.4464 1QI සිට UAHවෙත ₴ 0.08930484 1QI සිට VESවෙත Bs 0.198168 1QI සිට PKRවෙත Rs 0.60520938 1QI සිට KZTවෙත ₸ 1.09953084 1QI සිට THBවෙත ฿ 0.0718359 1QI සිට TWDවෙත NT$ 0.06487848 1QI සිට AEDවෙත د.إ 0.00790518 1QI සිට CHFවෙත Fr 0.00178782 1QI සිට HKDවෙත HK$ 0.0168012 1QI සිට MADවෙත .د.م 0.02009682 1QI සිට MXNවෙත $ 0.04172298

QiSwap සම්පත්

QiSwap පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: QiSwap පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද QiSwap (QI) හි මිල කීයද? QiSwap (QI)හි සජීවී මිල 0.002154 USD වේ. QiSwap (QI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? QiSwap හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ QIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002154 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. QiSwap (QI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? QiSwap (QI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. QiSwap (QI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, QiSwap (QI) හි ඉහළම මිල 1.7871 USD වේ. QiSwap (QI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? QiSwap (QI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 56.09K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.