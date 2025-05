PWEASE (PWEASE) යනු කුමක්ද

A satirical meme coin, the US Vice President said "say pwease" during a speech at the White House

MEXC වෙතින් PWEASE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PWEASE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PWEASE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PWEASE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PWEASE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PWEASE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PWEASE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PWEASE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PWEASEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PWEASE මිල ඉතිහාසය

PWEASEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PWEASEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PWEASE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PWEASE (PWEASE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PWEASE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PWEASE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PWEASE දේශීය මුදල් වෙත

1PWEASE සිට VNDවෙත ₫ 178.769052 1PWEASE සිට AUDවෙත A$ 0.01087632 1PWEASE සිට GBPවෙත £ 0.005229 1PWEASE සිට EURවෙත € 0.00620508 1PWEASE සිට USDවෙත $ 0.006972 1PWEASE සිට MYRවෙත RM 0.02984016 1PWEASE සිට TRYවෙත ₺ 0.26967696 1PWEASE සිට JPYවෙත ¥ 1.01644788 1PWEASE සිට RUBවෙත ₽ 0.56082768 1PWEASE සිට INRවෙත ₹ 0.59554824 1PWEASE සිට IDRවෙත Rp 114.29506368 1PWEASE සිට KRWවෙත ₩ 9.7238484 1PWEASE සිට PHPවෙත ₱ 0.38827068 1PWEASE සිට EGPවෙත £E. 0.34971552 1PWEASE සිට BRLවෙත R$ 0.03918264 1PWEASE සිට CADවෙත C$ 0.00969108 1PWEASE සිට BDTවෙත ৳ 0.84765576 1PWEASE සිට NGNවෙත ₦ 11.1552 1PWEASE සිට UAHවෙත ₴ 0.289338 1PWEASE සිට VESවෙත Bs 0.641424 1PWEASE සිට PKRවෙත Rs 1.96498848 1PWEASE සිට KZTවෙත ₸ 3.56255256 1PWEASE සිට THBවෙත ฿ 0.23154012 1PWEASE සිට TWDවෙත NT$ 0.21034524 1PWEASE සිට AEDවෙත د.إ 0.02558724 1PWEASE සිට CHFවෙත Fr 0.00578676 1PWEASE සිට HKDවෙත HK$ 0.0543816 1PWEASE සිට MADවෙත .د.م 0.06476988 1PWEASE සිට MXNවෙත $ 0.13518708

PWEASE සම්පත්

PWEASE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PWEASE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PWEASE (PWEASE) හි මිල කීයද? PWEASE (PWEASE)හි සජීවී මිල 0.006972 USD වේ. PWEASE (PWEASE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PWEASE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 6.97M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PWEASEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.006972 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PWEASE (PWEASE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PWEASE (PWEASE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 999.92M USD වේ. PWEASE (PWEASE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PWEASE (PWEASE) හි ඉහළම මිල 0.063383 USD වේ. PWEASE (PWEASE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PWEASE (PWEASE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 134.19K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.