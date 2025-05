PVP (PVP) යනු කුමක්ද

PvP is the world’s first gaming infrastructure protocol powered by A.I. and the ultimate data layer powering a new level of A.I. agents. The ultimate gaming hub connecting games, gamers, creators and communities with data cutting across web2 and web3.

PVP මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PVP,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PVP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PVPමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PVP මිල ඉතිහාසය

PVPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PVPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PVP මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PVP (PVP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PVP මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PVP MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PVP දේශීය මුදල් වෙත

1PVP සිට VNDවෙත ₫ 3.8897397 1PVP සිට AUDවෙත A$ 0.000235135 1PVP සිට GBPවෙත £ 0.000113775 1PVP සිට EURවෙත € 0.000135013 1PVP සිට USDවෙත $ 0.0001517 1PVP සිට MYRවෙත RM 0.000649276 1PVP සිට TRYවෙත ₺ 0.005876858 1PVP සිට JPYවෙත ¥ 0.022084486 1PVP සිට RUBවෙත ₽ 0.012192129 1PVP සිට INRවෙත ₹ 0.01298552 1PVP සිට IDRවෙත Rp 2.486884848 1PVP සිට KRWවෙත ₩ 0.211280175 1PVP සිට PHPවෙත ₱ 0.008460309 1PVP සිට EGPවෙත £E. 0.007648714 1PVP සිට BRLවෙත R$ 0.000854071 1PVP සිට CADවෙත C$ 0.000210863 1PVP සිට BDTවෙත ৳ 0.018396659 1PVP සිට NGNවෙත ₦ 0.24272 1PVP සිට UAHවෙත ₴ 0.006289482 1PVP සිට VESවෙත Bs 0.0139564 1PVP සිට PKRවෙත Rs 0.042623149 1PVP සිට KZTවෙත ₸ 0.077436782 1PVP සිට THBවෙත ฿ 0.005059195 1PVP සිට TWDවෙත NT$ 0.004569204 1PVP සිට AEDවෙත د.إ 0.000556739 1PVP සිට CHFවෙත Fr 0.000125911 1PVP සිට HKDවෙත HK$ 0.00118326 1PVP සිට MADවෙත .د.م 0.001415361 1PVP සිට MXNවෙත $ 0.002938429

PVP සම්පත්

PVP පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PVP පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PVP (PVP) හි මිල කීයද? PVP (PVP)හි සජීවී මිල 0.0001517 USD වේ. PVP (PVP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PVP හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PVPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001517 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PVP (PVP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PVP (PVP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. PVP (PVP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PVP (PVP) හි ඉහළම මිල 0.085 USD වේ. PVP (PVP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PVP (PVP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 513.42 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

