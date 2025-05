PumpAI (PUMPAI) යනු කුමක්ද

PumpAI is a revolutionary platform designed to simplify the creation of meme tokens through the power of artificial intelligence. Whether you’re new to the crypto space or an experienced user, PumpAI makes it effortless to design, launch, and manage your own tokens. Building on the success of Pump.Fun, PumpAI introduces advanced AI tools to provide a seamless and innovative experience for users.

MEXC වෙතින් PumpAI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PumpAI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PUMPAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PumpAI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PumpAI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PumpAI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PumpAI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PUMPAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PumpAIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PumpAI මිල ඉතිහාසය

PUMPAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PUMPAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PumpAI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PumpAI (PUMPAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PumpAI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PumpAI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PUMPAI දේශීය මුදල් වෙත

1PUMPAI සිට VNDවෙත ₫ 7.8512742 1PUMPAI සිට AUDවෙත A$ 0.000477672 1PUMPAI සිට GBPවෙත £ 0.00022965 1PUMPAI සිට EURවෙත € 0.000272518 1PUMPAI සිට USDවෙත $ 0.0003062 1PUMPAI සිට MYRවෙත RM 0.001310536 1PUMPAI සිට TRYවෙත ₺ 0.011843816 1PUMPAI සිට JPYවෙත ¥ 0.044640898 1PUMPAI සිට RUBවෙත ₽ 0.024630728 1PUMPAI සිට INRවෙත ₹ 0.026155604 1PUMPAI සිට IDRවෙත Rp 5.019671328 1PUMPAI සිට KRWවෙත ₩ 0.42705714 1PUMPAI සිට PHPවෙත ₱ 0.017052278 1PUMPAI සිට EGPවෙත £E. 0.015358992 1PUMPAI සිට BRLවෙත R$ 0.001720844 1PUMPAI සිට CADවෙත C$ 0.000425618 1PUMPAI සිට BDTවෙත ৳ 0.037227796 1PUMPAI සිට NGNවෙත ₦ 0.48992 1PUMPAI සිට UAHවෙත ₴ 0.0127073 1PUMPAI සිට VESවෙත Bs 0.0281704 1PUMPAI සිට PKRවෙත Rs 0.086299408 1PUMPAI සිට KZTවෙත ₸ 0.156462076 1PUMPAI සිට THBවෙත ฿ 0.010168902 1PUMPAI සිට TWDවෙත NT$ 0.009238054 1PUMPAI සිට AEDවෙත د.إ 0.001123754 1PUMPAI සිට CHFවෙත Fr 0.000254146 1PUMPAI සිට HKDවෙත HK$ 0.00238836 1PUMPAI සිට MADවෙත .د.م 0.002844598 1PUMPAI සිට MXNවෙත $ 0.005937218

PumpAI සම්පත්

PumpAI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PumpAI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PumpAI (PUMPAI) හි මිල කීයද? PumpAI (PUMPAI)හි සජීවී මිල 0.0003062 USD වේ. PumpAI (PUMPAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PumpAI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 105.06K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PUMPAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0003062 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PumpAI (PUMPAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PumpAI (PUMPAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 343.11M USD වේ. PumpAI (PUMPAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PumpAI (PUMPAI) හි ඉහළම මිල 0.0845 USD වේ. PumpAI (PUMPAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PumpAI (PUMPAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 203.46K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

