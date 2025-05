pSTAKE Finance (PSTAKE) යනු කුමක්ද

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

pSTAKE Finance මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ pSTAKE Finance,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PSTAKE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ pSTAKE Financeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

pSTAKE Finance මිල ඉතිහාසය

PSTAKEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PSTAKEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ pSTAKE Finance මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PSTAKE දේශීය මුදල් වෙත

pSTAKE Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: pSTAKE Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද pSTAKE Finance (PSTAKE) හි මිල කීයද? pSTAKE Finance (PSTAKE)හි සජීවී මිල 0.018187 USD වේ. pSTAKE Finance (PSTAKE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? pSTAKE Finance හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 8.00M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PSTAKEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.018187 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. pSTAKE Finance (PSTAKE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? pSTAKE Finance (PSTAKE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 439.65M USD වේ. pSTAKE Finance (PSTAKE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, pSTAKE Finance (PSTAKE) හි ඉහළම මිල 2.0004 USD වේ. pSTAKE Finance (PSTAKE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? pSTAKE Finance (PSTAKE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 269.04K USD වේ.

