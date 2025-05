BobaCat (PSPS) යනු කුමක්ද

BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.

BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PSPS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BobaCat ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BobaCat මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BobaCat මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BobaCat,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PSPS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BobaCatමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BobaCat මිල ඉතිහාසය

PSPSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PSPSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BobaCat මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BobaCat (PSPS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BobaCat මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BobaCat MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PSPS දේශීය මුදල් වෙත

1PSPS සිට VNDවෙත ₫ 199.74339 1PSPS සිට AUDවෙත A$ 0.0121524 1PSPS සිට GBPවෙත £ 0.0058425 1PSPS සිට EURවෙත € 0.0069331 1PSPS සිට USDවෙත $ 0.00779 1PSPS සිට MYRවෙත RM 0.0333412 1PSPS සිට TRYවෙත ₺ 0.3013172 1PSPS සිට JPYවෙත ¥ 1.1357041 1PSPS සිට RUBවෙත ₽ 0.6266276 1PSPS සිට INRවෙත ₹ 0.6654218 1PSPS සිට IDRවෙත Rp 127.7048976 1PSPS සිට KRWවෙත ₩ 10.864713 1PSPS සිට PHPවෙත ₱ 0.4338251 1PSPS සිට EGPවෙත £E. 0.3907464 1PSPS සිට BRLවෙත R$ 0.0437798 1PSPS සිට CADවෙත C$ 0.0108281 1PSPS සිට BDTවෙත ৳ 0.9471082 1PSPS සිට NGNවෙත ₦ 12.464 1PSPS සිට UAHවෙත ₴ 0.323285 1PSPS සිට VESවෙත Bs 0.71668 1PSPS සිට PKRවෙත Rs 2.1955336 1PSPS සිට KZTවෙත ₸ 3.9805342 1PSPS සිට THBවෙත ฿ 0.2587059 1PSPS සිට TWDවෙත NT$ 0.2350243 1PSPS සිට AEDවෙත د.إ 0.0285893 1PSPS සිට CHFවෙත Fr 0.0064657 1PSPS සිට HKDවෙත HK$ 0.060762 1PSPS සිට MADවෙත .د.م 0.0723691 1PSPS සිට MXNවෙත $ 0.1510481

BobaCat සම්පත්

BobaCat පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BobaCat පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BobaCat (PSPS) හි මිල කීයද? BobaCat (PSPS)හි සජීවී මිල 0.00779 USD වේ. BobaCat (PSPS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BobaCat හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 4.50M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PSPSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00779 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BobaCat (PSPS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BobaCat (PSPS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 577.17M USD වේ. BobaCat (PSPS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BobaCat (PSPS) හි ඉහළම මිල 0.09789 USD වේ. BobaCat (PSPS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BobaCat (PSPS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 110.20K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

