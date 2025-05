Pastel (PSL) යනු කුමක්ද

The next generation NFT focused blockchain. Certifiable authenticity. Permanent storage. Negligible fees. Build, secure, and scale your Web3 ecosystem with Pastel. Pastel Network is a fully decentralized, developer-friendly layer-1 blockchain serving as the preeminent protocol standard for non-fungible tokens ("NFTs") and Web3 technology. PSL serves as the native, digital cryptographically-secured utility token of the Pastel Network. By running on a specialized, purpose-built blockchain, PSL is the foundation for accessibility. Inherently, PSL empowers the permissionless, borderless economy for NFTs and Web3. PSL use-cases include: 1) Network Operations (Generate a PastelID, Mint NFTs, Submit Tickets, and Perform Open-API Requests), 2) Stake (Operate a SuperNode and stake collateral in exchange for providing computational resources, validation, and security services) and 3) Governance (Stakeholders are able to initiate and vote on various proposals).

MEXC වෙතින් Pastel ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Pastel ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PSL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Pastel ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Pastel මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Pastel මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Pastel,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PSL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pastelමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Pastel මිල ඉතිහාසය

PSLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PSLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pastel මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Pastel (PSL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Pastel මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Pastel MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PSL දේශීය මුදල් වෙත

1PSL සිට VNDවෙත ₫ 1.20435777 1PSL සිට AUDවෙත A$ 0.0000732732 1PSL සිට GBPවෙත £ 0.0000352275 1PSL සිට EURවෙත € 0.0000418033 1PSL සිට USDවෙත $ 0.00004697 1PSL සිට MYRවෙත RM 0.0002010316 1PSL සිට TRYවෙත ₺ 0.0018167996 1PSL සිට JPYවෙත ¥ 0.0068477563 1PSL සිට RUBවෙත ₽ 0.0037782668 1PSL සිට INRවෙත ₹ 0.0040121774 1PSL සිට IDRවෙත Rp 0.7699998768 1PSL සිට KRWවෙත ₩ 0.065509059 1PSL සිට PHPවෙත ₱ 0.0026157593 1PSL සිට EGPවෙත £E. 0.0023560152 1PSL සිට BRLවෙත R$ 0.0002639714 1PSL සිට CADවෙත C$ 0.0000652883 1PSL සිට BDTවෙත ৳ 0.0057106126 1PSL සිට NGNවෙත ₦ 0.075152 1PSL සිට UAHවෙත ₴ 0.001949255 1PSL සිට VESවෙත Bs 0.00432124 1PSL සිට PKRවෙත Rs 0.0132380248 1PSL සිට KZTවෙත ₸ 0.0240007306 1PSL සිට THBවෙත ฿ 0.0015598737 1PSL සිට TWDවෙත NT$ 0.0014170849 1PSL සිට AEDවෙත د.إ 0.0001723799 1PSL සිට CHFවෙත Fr 0.0000389851 1PSL සිට HKDවෙත HK$ 0.000366366 1PSL සිට MADවෙත .د.م 0.0004363513 1PSL සිට MXNවෙත $ 0.0009107483

Pastel සම්පත්

Pastel පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Pastel පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Pastel (PSL) හි මිල කීයද? Pastel (PSL)හි සජීවී මිල 0.00004697 USD වේ. Pastel (PSL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Pastel හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PSLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00004697 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Pastel (PSL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Pastel (PSL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Pastel (PSL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Pastel (PSL) හි ඉහළම මිල 0.016 USD වේ. Pastel (PSL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Pastel (PSL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 47.92K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.