PARSIQ (PRQ) යනු කුමක්ද

The PRQ token is at the core of the PARSIQ ecosystem, providing access to all PARSIQ services and tools. Where PARSIQ’s infrastructure is required, the PRQ token is needed. Users can choose to either hold PRQ to access these services, or utilize PARSIQ’s IQ Protocol which when paired with our revolutionary tokenomics model creates a truly circular economy.

MEXC වෙතින් PARSIQ ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PARSIQ ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PRQ ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PARSIQ ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PARSIQ මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PARSIQ මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PARSIQ,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PRQ හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PARSIQමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PARSIQ මිල ඉතිහාසය

PRQහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PRQහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PARSIQ මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PARSIQ (PRQ) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PARSIQ මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PARSIQ MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PRQ දේශීය මුදල් වෙත

1PRQ සිට VNDවෙත ₫ 1,355.12685 1PRQ සිට AUDවෙත A$ 0.0819175 1PRQ සිට GBPවෙත £ 0.0396375 1PRQ සිට EURවෙත € 0.0470365 1PRQ සිට USDවෙත $ 0.05285 1PRQ සිට MYRවෙත RM 0.226198 1PRQ සිට TRYවෙත ₺ 2.047409 1PRQ සිට JPYවෙත ¥ 7.693903 1PRQ සිට RUBවෙත ₽ 4.2475545 1PRQ සිට INRවෙත ₹ 4.52396 1PRQ සිට IDRවෙත Rp 866.393304 1PRQ සිට KRWවෙත ₩ 73.6068375 1PRQ සිට PHPවෙත ₱ 2.9474445 1PRQ සිට EGPවෙත £E. 2.664697 1PRQ සිට BRLවෙත R$ 0.2975455 1PRQ සිට CADවෙත C$ 0.0734615 1PRQ සිට BDTවෙත ৳ 6.4091195 1PRQ සිට NGNවෙත ₦ 84.56 1PRQ සිට UAHවෙත ₴ 2.191161 1PRQ සිට VESවෙත Bs 4.8622 1PRQ සිට PKRවෙත Rs 14.8492645 1PRQ සිට KZTවෙත ₸ 26.977811 1PRQ සිට THBවෙත ฿ 1.7625475 1PRQ සිට TWDවෙත NT$ 1.591842 1PRQ සිට AEDවෙත د.إ 0.1939595 1PRQ සිට CHFවෙත Fr 0.0438655 1PRQ සිට HKDවෙත HK$ 0.41223 1PRQ සිට MADවෙත .د.م 0.4930905 1PRQ සිට MXNවෙත $ 1.0237045

PARSIQ සම්පත්

PARSIQ පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PARSIQ පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PARSIQ (PRQ) හි මිල කීයද? PARSIQ (PRQ)හි සජීවී මිල 0.05285 USD වේ. PARSIQ (PRQ) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PARSIQ හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 16.40M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PRQහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.05285 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PARSIQ (PRQ) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PARSIQ (PRQ) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 310.26M USD වේ. PARSIQ (PRQ) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PARSIQ (PRQ) හි ඉහළම මිල 0.9333 USD වේ. PARSIQ (PRQ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PARSIQ (PRQ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 196.46K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

