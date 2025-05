Propbase (PROPS) යනු කුමක්ද

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

MEXC වෙතින් Propbase ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Propbase ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PROPS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Propbase ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Propbase මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Propbase මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Propbase,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PROPS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Propbaseමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Propbase මිල ඉතිහාසය

PROPSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PROPSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Propbase මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Propbase (PROPS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Propbase මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Propbase MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PROPS දේශීය මුදල් වෙත

1PROPS සිට VNDවෙත ₫ 889.563213 1PROPS සිට AUDවෙත A$ 0.05377415 1PROPS සිට GBPවෙත £ 0.02601975 1PROPS සිට EURවෙත € 0.03087677 1PROPS සිට USDවෙත $ 0.034693 1PROPS සිට MYRවෙත RM 0.14848604 1PROPS සිට TRYවෙත ₺ 1.34400682 1PROPS සිට JPYවෙත ¥ 5.05060694 1PROPS සිට RUBවෙත ₽ 2.78827641 1PROPS සිට INRවෙත ₹ 2.9697208 1PROPS සිට IDRවෙත Rp 568.73761392 1PROPS සිට KRWවෙත ₩ 48.31867575 1PROPS සිට PHPවෙත ₱ 1.93482861 1PROPS සිට EGPවෙත £E. 1.74922106 1PROPS සිට BRLවෙත R$ 0.19532159 1PROPS සිට CADවෙත C$ 0.04822327 1PROPS සිට BDTවෙත ৳ 4.20722011 1PROPS සිට NGNවෙත ₦ 55.5088 1PROPS සිට UAHවෙත ₴ 1.43837178 1PROPS සිට VESවෙත Bs 3.191756 1PROPS සිට PKRවෙත Rs 9.74769221 1PROPS සිට KZTවෙත ₸ 17.70938878 1PROPS සිට THBවෙත ฿ 1.15701155 1PROPS සිට TWDවෙත NT$ 1.04495316 1PROPS සිට AEDවෙත د.إ 0.12732331 1PROPS සිට CHFවෙත Fr 0.02879519 1PROPS සිට HKDවෙත HK$ 0.2706054 1PROPS සිට MADවෙත .د.م 0.32368569 1PROPS සිට MXNවෙත $ 0.67200341

Propbase සම්පත්

Propbase පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Propbase පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Propbase (PROPS) හි මිල කීයද? Propbase (PROPS)හි සජීවී මිල 0.034693 USD වේ. Propbase (PROPS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Propbase හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 14.28M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PROPSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.034693 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Propbase (PROPS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Propbase (PROPS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 411.68M USD වේ. Propbase (PROPS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Propbase (PROPS) හි ඉහළම මිල 0.279664 USD වේ. Propbase (PROPS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Propbase (PROPS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.21M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

