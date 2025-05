Prisma Finance (PRISMA) යනු කුමක්ද

Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.

Prisma Finance මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Prisma Finance,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PRISMA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Prisma Financeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Prisma Finance මිල ඉතිහාසය

PRISMAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PRISMAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Prisma Finance මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PRISMA දේශීය මුදල් වෙත

Prisma Finance සම්පත්

Prisma Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Prisma Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Prisma Finance (PRISMA) හි මිල කීයද? Prisma Finance (PRISMA)හි සජීවී මිල 0.04894 USD වේ. Prisma Finance (PRISMA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Prisma Finance හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PRISMAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.04894 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Prisma Finance (PRISMA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Prisma Finance (PRISMA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Prisma Finance (PRISMA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Prisma Finance (PRISMA) හි ඉහළම මිල 2.136 USD වේ. Prisma Finance (PRISMA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Prisma Finance (PRISMA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 466.55 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

