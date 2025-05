Primex Finance (PMX) යනු කුමක්ද

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

MEXC වෙතින් Primex Finance ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Primex Finance ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PMX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Primex Finance ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Primex Finance මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Primex Finance මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Primex Finance,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PMX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Primex Financeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Primex Finance මිල ඉතිහාසය

PMXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PMXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Primex Finance මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Primex Finance (PMX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Primex Finance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Primex Finance MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PMX දේශීය මුදල් වෙත

1PMX සිට VNDවෙත ₫ 111.692196 1PMX සිට AUDවෙත A$ 0.00679536 1PMX සිට GBPවෙත £ 0.003267 1PMX සිට EURවෙත € 0.00387684 1PMX සිට USDවෙත $ 0.004356 1PMX සිට MYRවෙත RM 0.01864368 1PMX සිට TRYවෙත ₺ 0.16849008 1PMX සිට JPYවෙත ¥ 0.63514836 1PMX සිට RUBවෙත ₽ 0.35035308 1PMX සිට INRවෙත ₹ 0.37226376 1PMX සිට IDRවෙත Rp 71.40982464 1PMX සිට KRWවෙත ₩ 6.0753132 1PMX සිට PHPවෙත ₱ 0.24258564 1PMX සිට EGPවෙත £E. 0.2184534 1PMX සිට BRLවෙත R$ 0.02448072 1PMX සිට CADවෙත C$ 0.00605484 1PMX සිට BDTවෙත ৳ 0.52960248 1PMX සිට NGNවෙත ₦ 6.9696 1PMX සිට UAHවෙත ₴ 0.180774 1PMX සිට VESවෙත Bs 0.400752 1PMX සිට PKRවෙත Rs 1.22769504 1PMX සිට KZTවෙත ₸ 2.22582888 1PMX සිට THBවෙත ฿ 0.14470632 1PMX සිට TWDවෙත NT$ 0.13142052 1PMX සිට AEDවෙත د.إ 0.01598652 1PMX සිට CHFවෙත Fr 0.00361548 1PMX සිට HKDවෙත HK$ 0.0339768 1PMX සිට MADවෙත .د.م 0.04046724 1PMX සිට MXNවෙත $ 0.08441928

Primex Finance සම්පත්

Primex Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Primex Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Primex Finance (PMX) හි මිල කීයද? Primex Finance (PMX)හි සජීවී මිල 0.004356 USD වේ. Primex Finance (PMX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Primex Finance හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 308.76K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PMXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.004356 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Primex Finance (PMX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Primex Finance (PMX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 70.88M USD වේ. Primex Finance (PMX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Primex Finance (PMX) හි ඉහළම මිල 0.288 USD වේ. Primex Finance (PMX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Primex Finance (PMX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 48.73K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.