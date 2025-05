PlugToken (PLUG) යනු කුමක්ද

Advanced Multi-Chain Synthetic Assets Protocol. A network to enable asset custodians to leverage any asset from any network in its synthetic form.

MEXC වෙතින් PlugToken ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PlugToken ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PLUG ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PlugToken ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PlugToken මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PlugToken මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PlugToken,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PLUG හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PlugTokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PlugToken මිල ඉතිහාසය

PLUGහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PLUGහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PlugToken මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PlugToken (PLUG) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PlugToken මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PlugToken MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PLUG දේශීය මුදල් වෙත

1PLUG සිට VNDවෙත ₫ 2.15948502 1PLUG සිට AUDවෙත A$ 0.0001313832 1PLUG සිට GBPවෙත £ 0.000063165 1PLUG සිට EURවෙත € 0.0000749558 1PLUG සිට USDවෙත $ 0.00008422 1PLUG සිට MYRවෙත RM 0.0003604616 1PLUG සිට TRYවෙත ₺ 0.0032576296 1PLUG සිට JPYවෙත ¥ 0.0122801182 1PLUG සිට RUBවෙත ₽ 0.0067738146 1PLUG සිට INRවෙත ₹ 0.0071974412 1PLUG සිට IDRවෙත Rp 1.3806555168 1PLUG සිට KRWවෙත ₩ 0.117461634 1PLUG සිට PHPවෙත ₱ 0.0046902118 1PLUG සිට EGPවෙත £E. 0.004223633 1PLUG සිට BRLවෙත R$ 0.0004733164 1PLUG සිට CADවෙත C$ 0.0001170658 1PLUG සිට BDTවෙත ৳ 0.0102394676 1PLUG සිට NGNවෙත ₦ 0.134752 1PLUG සිට UAHවෙත ₴ 0.00349513 1PLUG සිට VESවෙත Bs 0.00774824 1PLUG සිට PKRවෙත Rs 0.0237365648 1PLUG සිට KZTවෙත ₸ 0.0430347356 1PLUG සිට THBවෙත ฿ 0.0027977884 1PLUG සිට TWDවෙත NT$ 0.0025409174 1PLUG සිට AEDවෙත د.إ 0.0003090874 1PLUG සිට CHFවෙත Fr 0.0000699026 1PLUG සිට HKDවෙත HK$ 0.000656916 1PLUG සිට MADවෙත .د.م 0.0007824038 1PLUG සිට MXNවෙත $ 0.0016321836

PlugToken සම්පත්

PlugToken පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PlugToken පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PlugToken (PLUG) හි මිල කීයද? PlugToken (PLUG)හි සජීවී මිල 0.00008422 USD වේ. PlugToken (PLUG) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PlugToken හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PLUGහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00008422 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PlugToken (PLUG) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PlugToken (PLUG) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. PlugToken (PLUG) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PlugToken (PLUG) හි ඉහළම මිල 0.0278 USD වේ. PlugToken (PLUG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PlugToken (PLUG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 26.39K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.