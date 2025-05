PIVX (PIVX) යනු කුමක්ද

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

MEXC වෙතින් PIVX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PIVX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PIVX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PIVX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PIVX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PIVX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PIVX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PIVX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PIVXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PIVX මිල ඉතිහාසය

PIVXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PIVXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PIVX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PIVX (PIVX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PIVX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PIVX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PIVX දේශීය මුදල් වෙත

1PIVX සිට VNDවෙත ₫ 4,235.8932 1PIVX සිට AUDවෙත A$ 0.257712 1PIVX සිට GBPවෙත £ 0.1239 1PIVX සිට EURවෙත € 0.147028 1PIVX සිට USDවෙත $ 0.1652 1PIVX සිට MYRවෙත RM 0.707056 1PIVX සිට TRYවෙත ₺ 6.389936 1PIVX සිට JPYවෙත ¥ 24.087812 1PIVX සිට RUBවෙත ₽ 13.287036 1PIVX සිට INRවෙත ₹ 14.117992 1PIVX සිට IDRවෙත Rp 2,708.196288 1PIVX සිට KRWවෙත ₩ 230.40444 1PIVX සිට PHPවෙත ₱ 9.199988 1PIVX සිට EGPවෙත £E. 8.28478 1PIVX සිට BRLවෙත R$ 0.928424 1PIVX සිට CADවෙත C$ 0.229628 1PIVX සිට BDTවෙත ৳ 20.085016 1PIVX සිට NGNවෙත ₦ 264.32 1PIVX සිට UAHවෙත ₴ 6.8558 1PIVX සිට VESවෙත Bs 15.1984 1PIVX සිට PKRවෙත Rs 46.559968 1PIVX සිට KZTවෙත ₸ 84.413896 1PIVX සිට THBවෙත ฿ 5.487944 1PIVX සිට TWDවෙත NT$ 4.984084 1PIVX සිට AEDවෙත د.إ 0.606284 1PIVX සිට CHFවෙත Fr 0.137116 1PIVX සිට HKDවෙත HK$ 1.28856 1PIVX සිට MADවෙත .د.م 1.534708 1PIVX සිට MXNවෙත $ 3.199924

PIVX සම්පත්

PIVX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PIVX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PIVX (PIVX) හි මිල කීයද? PIVX (PIVX)හි සජීවී මිල 0.1652 USD වේ. PIVX (PIVX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PIVX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 15.36M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PIVXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1652 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PIVX (PIVX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PIVX (PIVX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 92.99M USD වේ. PIVX (PIVX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PIVX (PIVX) හි ඉහළම මිල 0.4901 USD වේ. PIVX (PIVX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PIVX (PIVX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 131.03K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.