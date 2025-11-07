හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Pipe Network සඳහා අද මිල 0.07602 USD කි. PIPE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PIPE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Pipe Network සඳහා අද මිල 0.07602 USD කි. PIPE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PIPE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PIPE ගැන වැඩි විස්තර

PIPE මිල තොරතුරු

PIPE යනු කුමක්ද

PIPE ධවල පත්‍රිකාව

PIPE නිල වෙබ් අඩවිය

PIPE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PIPE මිල පුරෝකථනය

PIPE ඉතිහාසය

PIPE මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

PIPE-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

PIPE තත්කාල ගනුදෙනු

PIPE USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Pipe Network ලාංඡනය

Pipe Network මිල(PIPE)

1 PIPE සිට USD සජීවී මිල:

$0.07602
$0.07602$0.07602
+6.88%1D
USD
Pipe Network (PIPE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 20:29:31 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.06751
$ 0.06751$ 0.06751
පැය 24 පහළ
$ 0.08531
$ 0.08531$ 0.08531
24H ඉහළ

$ 0.06751
$ 0.06751$ 0.06751

$ 0.08531
$ 0.08531$ 0.08531

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

+0.64%

+6.88%

-4.71%

-4.71%

Pipe Network (PIPE) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.07602. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.06751 ක අවම අගයක් සහ $ 0.08531 ක උපරිම අගයක් අතර PIPE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PIPEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.34291515733046557 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.05288812467524619 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PIPE පසුගිය පැය තුල, +0.64% කින්, පැය 24 තුල, +6.88% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -4.71% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Pipe Network (PIPE) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1210

$ 7.60M
$ 7.60M$ 7.60M

$ 84.52K
$ 84.52K$ 84.52K

$ 76.02M
$ 76.02M$ 76.02M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

Pipe Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 7.60M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 84.52K වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් PIPE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 76.02M කි.

Pipe Network (PIPE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Pipe Networkහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0048935+6.88%
දින 30 යි$ +0.02602+52.04%
දින 60 යි$ +0.02602+52.04%
දින 90 යි$ +0.02602+52.04%
Pipe Network අද මිල වෙනස

අද, PIPE එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0048935 (+6.88%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Pipe Network දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.02602 (+52.04%) කින් ඉහළ ගියේය.

Pipe Network දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, PIPE එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.02602 (+52.04%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Pipe Network දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.02602 (+52.04%), කින් චලනය විය.

Pipe Network (PIPE) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Pipe Network මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Pipe Network (PIPE) යනු කුමක්ද

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

MEXC වෙතින් Pipe Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Pipe Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PIPE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Pipe Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Pipe Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Pipe Network මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Pipe Network (PIPE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Pipe Network (PIPE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Pipe Network සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Pipe Network මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Pipe Network (PIPE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Pipe NetworkPIPE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PIPE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Pipe Network (PIPE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Pipe Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Pipe Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PIPE දේශීය මුදල් වෙත

1 Pipe Network(PIPE) සිට VND
2,000.4663
1 Pipe Network(PIPE) සිට AUD
A$0.1170708
1 Pipe Network(PIPE) සිට GBP
0.0577752
1 Pipe Network(PIPE) සිට EUR
0.0653772
1 Pipe Network(PIPE) සිට USD
$0.07602
1 Pipe Network(PIPE) සිට MYR
RM0.3170034
1 Pipe Network(PIPE) සිට TRY
3.2088042
1 Pipe Network(PIPE) සිට JPY
¥11.63106
1 Pipe Network(PIPE) සිට ARS
ARS$110.3331474
1 Pipe Network(PIPE) සිට RUB
6.1667424
1 Pipe Network(PIPE) සිට INR
6.7399332
1 Pipe Network(PIPE) සිට IDR
Rp1,266.9994932
1 Pipe Network(PIPE) සිට PHP
4.4935422
1 Pipe Network(PIPE) සිට EGP
￡E.3.5987868
1 Pipe Network(PIPE) සිට BRL
R$0.4059468
1 Pipe Network(PIPE) සිට CAD
C$0.1071882
1 Pipe Network(PIPE) සිට BDT
9.2622768
1 Pipe Network(PIPE) සිට NGN
109.3806168
1 Pipe Network(PIPE) සිට COP
$290.1523758
1 Pipe Network(PIPE) සිට ZAR
R.1.3159062
1 Pipe Network(PIPE) සිට UAH
3.1936002
1 Pipe Network(PIPE) සිට TZS
T.Sh.186.78114
1 Pipe Network(PIPE) සිට VES
Bs17.33256
1 Pipe Network(PIPE) සිට CLP
$71.68686
1 Pipe Network(PIPE) සිට PKR
Rs21.3471762
1 Pipe Network(PIPE) සිට KZT
39.9469896
1 Pipe Network(PIPE) සිට THB
฿2.4577266
1 Pipe Network(PIPE) සිට TWD
NT$2.3550996
1 Pipe Network(PIPE) සිට AED
د.إ0.2789934
1 Pipe Network(PIPE) සිට CHF
Fr0.060816
1 Pipe Network(PIPE) සිට HKD
HK$0.5906754
1 Pipe Network(PIPE) සිට AMD
֏29.081451
1 Pipe Network(PIPE) සිට MAD
.د.م0.7092666
1 Pipe Network(PIPE) සිට MXN
$1.4086506
1 Pipe Network(PIPE) සිට SAR
ريال0.285075
1 Pipe Network(PIPE) සිට ETB
Br11.6987178
1 Pipe Network(PIPE) සිට KES
KSh9.8172228
1 Pipe Network(PIPE) සිට JOD
د.أ0.05389818
1 Pipe Network(PIPE) සිට PLN
0.2789934
1 Pipe Network(PIPE) සිට RON
лв0.3337278
1 Pipe Network(PIPE) සිට SEK
kr0.7267512
1 Pipe Network(PIPE) සිට BGN
лв0.1284738
1 Pipe Network(PIPE) සිට HUF
Ft25.3481088
1 Pipe Network(PIPE) සිට CZK
1.5994608
1 Pipe Network(PIPE) සිට KWD
د.ك0.02326212
1 Pipe Network(PIPE) සිට ILS
0.247065
1 Pipe Network(PIPE) සිට BOB
Bs0.524538
1 Pipe Network(PIPE) සිට AZN
0.129234
1 Pipe Network(PIPE) සිට TJS
SM0.7009044
1 Pipe Network(PIPE) සිට GEL
0.2060142
1 Pipe Network(PIPE) සිට AOA
Kz69.360648
1 Pipe Network(PIPE) සිට BHD
.د.ب0.02858352
1 Pipe Network(PIPE) සිට BMD
$0.07602
1 Pipe Network(PIPE) සිට DKK
kr0.490329
1 Pipe Network(PIPE) සිට HNL
L2.0023668
1 Pipe Network(PIPE) සිට MUR
3.489318
1 Pipe Network(PIPE) සිට NAD
$1.318947
1 Pipe Network(PIPE) සිට NOK
kr0.7746438
1 Pipe Network(PIPE) සිට NZD
$0.1345554
1 Pipe Network(PIPE) සිට PAB
B/.0.07602
1 Pipe Network(PIPE) සිට PGK
K0.319284
1 Pipe Network(PIPE) සිට QAR
ر.ق0.2767128
1 Pipe Network(PIPE) සිට RSD
дин.7.7038668
1 Pipe Network(PIPE) සිට UZS
soʻm904.9998552
1 Pipe Network(PIPE) සිට ALL
L6.366675
1 Pipe Network(PIPE) සිට ANG
ƒ0.1360758
1 Pipe Network(PIPE) සිට AWG
ƒ0.136836
1 Pipe Network(PIPE) සිට BBD
$0.15204
1 Pipe Network(PIPE) සිට BAM
KM0.1284738
1 Pipe Network(PIPE) සිට BIF
Fr223.57482
1 Pipe Network(PIPE) සිට BND
$0.098826
1 Pipe Network(PIPE) සිට BSD
$0.07602
1 Pipe Network(PIPE) සිට JMD
$12.174603
1 Pipe Network(PIPE) සිට KHR
306.531645
1 Pipe Network(PIPE) සිට KMF
Fr31.9284
1 Pipe Network(PIPE) සිට LAK
1,652.6086626
1 Pipe Network(PIPE) සිට LKR
රු23.14809
1 Pipe Network(PIPE) සිට MDL
L1.296141
1 Pipe Network(PIPE) සිට MGA
Ar342.43209
1 Pipe Network(PIPE) සිට MOP
P0.6073998
1 Pipe Network(PIPE) සිට MVR
1.170708
1 Pipe Network(PIPE) සිට MWK
MK131.522202
1 Pipe Network(PIPE) සිට MZN
MT4.861479
1 Pipe Network(PIPE) සිට NPR
रु10.772034
1 Pipe Network(PIPE) සිට PYG
539.13384
1 Pipe Network(PIPE) සිට RWF
Fr110.15298
1 Pipe Network(PIPE) සිට SBD
$0.6256446
1 Pipe Network(PIPE) සිට SCR
1.0429944
1 Pipe Network(PIPE) සිට SRD
$2.92677
1 Pipe Network(PIPE) සිට SVC
$0.6636546
1 Pipe Network(PIPE) සිට SZL
L1.3174266
1 Pipe Network(PIPE) සිට TMT
m0.2668302
1 Pipe Network(PIPE) සිට TND
د.ت0.224259
1 Pipe Network(PIPE) සිට TTD
$0.5138952
1 Pipe Network(PIPE) සිට UGX
Sh265.76592
1 Pipe Network(PIPE) සිට XAF
Fr43.10334
1 Pipe Network(PIPE) සිට XCD
$0.205254
1 Pipe Network(PIPE) සිට XOF
Fr43.10334
1 Pipe Network(PIPE) සිට XPF
Fr7.83006
1 Pipe Network(PIPE) සිට BWP
P1.0209486
1 Pipe Network(PIPE) සිට BZD
$0.15204
1 Pipe Network(PIPE) සිට CVE
$7.2857568
1 Pipe Network(PIPE) සිට DJF
Fr13.45554
1 Pipe Network(PIPE) සිට DOP
$4.8888462
1 Pipe Network(PIPE) සිට DZD
د.ج9.9213702
1 Pipe Network(PIPE) සිට FJD
$0.1733256
1 Pipe Network(PIPE) සිට GNF
Fr660.9939
1 Pipe Network(PIPE) සිට GTQ
Q0.5823132
1 Pipe Network(PIPE) සිට GYD
$15.9003432
1 Pipe Network(PIPE) සිට ISK
kr9.57852

Pipe Network සම්පත්

Pipe Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Pipe Network වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Pipe Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Pipe Network (PIPE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PIPE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.07602 USD වේ.
PIPE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PIPE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.07602 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Pipe Network හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PIPE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 7.60M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PIPE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PIPE හි සංසරණ සැපයුම 100.00M USD වේ.
PIPE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.34291515733046557 USD ක ATH මිලක් PIPE අත්කර ගති.
PIPE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.05288812467524619 USD ක ATL මිලක් PIPE අත්කර ගති.
PIPE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PIPE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 84.52K USD වේ.
මේ වසර තුලදී PIPE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PIPE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PIPE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 20:29:31 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

PIPE-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.07602 USD

PIPE වෙළඳාම

PIPE/USDT
$0.07602
$0.07602$0.07602
+7.01%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$99,882.51
$99,882.51$99,882.51

-2.08%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,215.86
$3,215.86$3,215.86

-2.54%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.0457
$1.0457$1.0457

+21.87%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$151.98
$151.98$151.98

-2.52%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$99,882.51
$99,882.51$99,882.51

-2.08%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,215.86
$3,215.86$3,215.86

-2.54%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$151.98
$151.98$151.98

-2.52%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.1664
$2.1664$2.1664

-3.04%

Binance Coin ලාංඡනය

Binance Coin

BNB

$934.31
$934.31$934.31

+0.07%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

BNBird ලාංඡනය

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD ලාංඡනය

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC ලාංඡනය

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00017200
$0.00017200$0.00017200

+3,340.00%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$23.1371
$23.1371$23.1371

+278.67%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007854
$0.007854$0.007854

+268.04%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00003830
$0.00003830$0.00003830

+255.61%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008900
$0.008900$0.008900

+122.50%