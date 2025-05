PIP (PIP) යනු කුමක්ද

PIP (getpip.com) is a Web3 payment company with a mission to accelerate the inevitable future of global micropayments. PIP builds innovative payment services primarily focusing on individuals. PIP is funded by top-tier companies like Coinbase, Galaxy Digital and incubated by Binance Labs.

MEXC වෙතින් PIP ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PIP ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



PIP මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PIP,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PIP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PIPමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PIP මිල ඉතිහාසය

PIPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PIPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PIP මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PIP (PIP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PIP මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PIP MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1PIP සිට VNDවෙත ₫ 86.41017 1PIP සිට AUDවෙත A$ 0.0052235 1PIP සිට GBPවෙත £ 0.0025275 1PIP සිට EURවෙත € 0.0029993 1PIP සිට USDවෙත $ 0.00337 1PIP සිට MYRවෙත RM 0.0144236 1PIP සිට TRYවෙත ₺ 0.1305538 1PIP සිට JPYවෙත ¥ 0.4906046 1PIP සිට RUBවෙත ₽ 0.2708469 1PIP සිට INRවෙත ₹ 0.2883372 1PIP සිට IDRවෙත Rp 55.2458928 1PIP සිට KRWවෙත ₩ 4.6870634 1PIP සිට PHPවෙත ₱ 0.1879449 1PIP සිට EGPවෙත £E. 0.1697806 1PIP සිට BRLවෙත R$ 0.0189731 1PIP සිට CADවෙත C$ 0.0046843 1PIP සිට BDTවෙත ৳ 0.4086799 1PIP සිට NGNවෙත ₦ 5.392 1PIP සිට UAHවෙත ₴ 0.1397202 1PIP සිට VESවෙත Bs 0.31004 1PIP සිට PKRවෙත Rs 0.9468689 1PIP සිට KZTවෙත ₸ 1.7202502 1PIP සිට THBවෙත ฿ 0.1124569 1PIP සිට TWDවෙත NT$ 0.1016392 1PIP සිට AEDවෙත د.إ 0.0123679 1PIP සිට CHFවෙත Fr 0.0027971 1PIP සිට HKDවෙත HK$ 0.026286 1PIP සිට MADවෙත .د.م 0.0314421 1PIP සිට MXNවෙත $ 0.0652769

PIP පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PIP පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PIP (PIP) හි මිල කීයද? PIP (PIP)හි සජීවී මිල 0.00337 USD වේ. PIP (PIP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PIP හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.25M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PIPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00337 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PIP (PIP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PIP (PIP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 371.41M USD වේ. PIP (PIP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PIP (PIP) හි ඉහළම මිල 0.3801 USD වේ. PIP (PIP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PIP (PIP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.68K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

