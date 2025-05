PIBBLE (PIB) යනු කුමක්ද

Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

PIBBLE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PIBBLE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PIB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PIBBLEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PIBBLE මිල ඉතිහාසය

PIBහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PIBහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PIBBLE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PIBBLE (PIB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PIBBLE සම්පත්

PIBBLE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PIBBLE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PIBBLE (PIB) හි මිල කීයද? PIBBLE (PIB)හි සජීවී මිල 0.000426 USD වේ. PIBBLE (PIB) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PIBBLE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 10.29M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PIBහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000426 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PIBBLE (PIB) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PIBBLE (PIB) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 24.15B USD වේ. PIBBLE (PIB) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PIBBLE (PIB) හි ඉහළම මිල 0.004 USD වේ. PIBBLE (PIB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PIBBLE (PIB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 81.81K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

