Pi Network (PI) යනු කුමක්ද

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

MEXC වෙතින් Pi Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Pi Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Pi Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Pi Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Pi Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Pi Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pi Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Pi Network මිල ඉතිහාසය

PIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pi Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Pi Network (PI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Pi Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Pi Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PI දේශීය මුදල් වෙත

1PI සිට VNDවෙත ₫ 22,818.18231 1PI සිට AUDවෙත A$ 1.3882596 1PI සිට GBPවෙත £ 0.6674325 1PI සිට EURවෙත € 0.7920199 1PI සිට USDවෙත $ 0.88991 1PI සිට MYRවෙත RM 3.8088148 1PI සිට TRYවෙත ₺ 34.4306179 1PI සිට JPYවෙත ¥ 129.7043825 1PI සිට RUBවෙත ₽ 71.5932595 1PI සිට INRවෙත ₹ 76.0606077 1PI සිට IDRවෙත Rp 14,588.6861904 1PI සිට KRWවෙත ₩ 1,241.157477 1PI සිට PHPවෙත ₱ 49.5590879 1PI සිට EGPවෙත £E. 44.6378856 1PI සිට BRLවෙත R$ 4.9923951 1PI සිට CADවෙත C$ 1.2369749 1PI සිට BDTවෙත ৳ 108.1952578 1PI සිට NGNවෙත ₦ 1,423.856 1PI සිට UAHවෙත ₴ 36.931265 1PI සිට VESවෙත Bs 81.87172 1PI සිට PKRවෙත Rs 250.8122344 1PI සිට KZTවෙත ₸ 454.7262118 1PI සිට THBවෙත ฿ 29.5539111 1PI සිට TWDවෙත NT$ 26.8396856 1PI සිට AEDවෙත د.إ 3.2659697 1PI සිට CHFවෙත Fr 0.7386253 1PI සිට HKDවෙත HK$ 6.941298 1PI සිට MADවෙත .د.م 8.2672639 1PI සිට MXNවෙත $ 17.2375567

Pi Network සම්පත්

Pi Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Pi Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Pi Network (PI) හි මිල කීයද? Pi Network (PI)හි සජීවී මිල 0.88991 USD වේ. Pi Network (PI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Pi Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 6.35B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.88991 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Pi Network (PI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Pi Network (PI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 7.14B USD වේ. Pi Network (PI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Pi Network (PI) හි ඉහළම මිල 3 USD වේ. Pi Network (PI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Pi Network (PI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 25.64M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.