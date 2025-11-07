හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී PHT Stablecoin සඳහා අද මිල 0.017 USD කි. PHT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PHT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී PHT Stablecoin සඳහා අද මිල 0.017 USD කි. PHT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PHT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PHT ගැන වැඩි විස්තර

PHT මිල තොරතුරු

PHT යනු කුමක්ද

PHT ධවල පත්‍රිකාව

PHT නිල වෙබ් අඩවිය

PHT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PHT මිල පුරෝකථනය

PHT ඉතිහාසය

PHT මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

PHT-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

PHT තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

PHT Stablecoin ලාංඡනය

PHT Stablecoin මිල(PHT)

1 PHT සිට USD සජීවී මිල:

$0.01698
$0.01698$0.01698
+0.47%1D
USD
PHT Stablecoin (PHT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:27:21 (UTC+8)

PHT Stablecoin (PHT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01688
$ 0.01688$ 0.01688
පැය 24 පහළ
$ 0.01712
$ 0.01712$ 0.01712
24H ඉහළ

$ 0.01688
$ 0.01688$ 0.01688

$ 0.01712
$ 0.01712$ 0.01712

--
----

--
----

+0.59%

+0.47%

-0.36%

-0.36%

PHT Stablecoin (PHT) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.017. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01688 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01712 ක උපරිම අගයක් අතර PHT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PHTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PHT පසුගිය පැය තුල, +0.59% කින්, පැය 24 තුල, +0.47% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.36% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

PHT Stablecoin (PHT) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 4.89K
$ 4.89K$ 4.89K

$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M

--
----

287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

PHT Stablecoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 4.89K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් PHT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 287850000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.89M කි.

PHT Stablecoin (PHT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා PHT Stablecoinහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0000794+0.47%
දින 30 යි$ -0.00026-1.51%
දින 60 යි$ -0.00067-3.80%
දින 90 යි$ -0.00083-4.66%
PHT Stablecoin අද මිල වෙනස

අද, PHT එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0000794 (+0.47%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

PHT Stablecoin දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.00026 (-1.51%) කින් ඉහළ ගියේය.

PHT Stablecoin දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, PHT එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.00067 (-3.80%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

PHT Stablecoin දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.00083 (-4.66%), කින් චලනය විය.

PHT Stablecoin (PHT) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් PHT Stablecoin මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

PHT Stablecoin (PHT) යනු කුමක්ද

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

MEXC වෙතින් PHT Stablecoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PHT Stablecoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PHT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PHT Stablecoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PHT Stablecoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PHT Stablecoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ PHT Stablecoin (PHT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ PHT Stablecoin (PHT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? PHT Stablecoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් PHT Stablecoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PHT Stablecoin (PHT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PHT StablecoinPHT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PHT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

PHT Stablecoin (PHT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PHT Stablecoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PHT Stablecoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PHT දේශීය මුදල් වෙත

1 PHT Stablecoin(PHT) සිට VND
447.355
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට AUD
A$0.02618
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට GBP
0.01292
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට EUR
0.01462
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට USD
$0.017
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට MYR
RM0.07089
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට TRY
0.71723
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට JPY
¥2.601
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට ARS
ARS$24.67329
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට RUB
1.38125
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට INR
1.50773
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට IDR
Rp283.33322
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට PHP
1.00453
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට EGP
￡E.0.80393
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට BRL
R$0.09078
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට CAD
C$0.02397
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට BDT
2.07128
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට NGN
24.42526
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට COP
$65.13397
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට ZAR
R.0.29529
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට UAH
0.71417
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට TZS
T.Sh.41.87185
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට VES
Bs3.876
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට CLP
$16.031
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට PKR
Rs4.77377
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට KZT
8.93316
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට THB
฿0.55046
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට TWD
NT$0.52666
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට AED
د.إ0.06239
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට CHF
Fr0.0136
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට HKD
HK$0.13209
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට AMD
֏6.5008
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට MAD
.د.م0.15861
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට MXN
$0.31535
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට SAR
ريال0.06375
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට ETB
Br2.61613
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට KES
KSh2.19623
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට JOD
د.أ0.012053
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට PLN
0.06256
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට RON
лв0.0748
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට SEK
kr0.16269
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට BGN
лв0.02873
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට HUF
Ft5.695
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට CZK
0.3587
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට KWD
د.ك0.005219
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට ILS
0.05542
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට BOB
Bs0.1173
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට AZN
0.0289
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට TJS
SM0.15674
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට GEL
0.04607
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට AOA
Kz15.58203
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට BHD
.د.ب0.006409
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට BMD
$0.017
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට DKK
kr0.10999
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට HNL
L0.44778
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට MUR
0.7803
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට NAD
$0.29495
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට NOK
kr0.1734
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට NZD
$0.03026
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට PAB
B/.0.017
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට PGK
K0.0714
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට QAR
ر.ق0.06188
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට RSD
дин.1.72754
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට UZS
soʻm202.38092
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට ALL
L1.42375
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට ANG
ƒ0.03043
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට AWG
ƒ0.0306
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට BBD
$0.034
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට BAM
KM0.02873
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට BIF
Fr49.997
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට BND
$0.0221
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට BSD
$0.017
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට JMD
$2.72255
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට KHR
68.54825
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට KMF
Fr7.14
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට LAK
369.56521
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට LKR
රු5.1765
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට MDL
L0.29053
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට MGA
Ar76.5765
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට MOP
P0.13583
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට MVR
0.2618
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට MWK
MK29.4117
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට MZN
MT1.08715
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට NPR
रु2.4089
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට PYG
120.564
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට RWF
Fr24.633
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට SBD
$0.13991
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට SCR
0.25262
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට SRD
$0.6545
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට SVC
$0.14841
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට SZL
L0.29461
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට TMT
m0.05967
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට TND
د.ت0.05015
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට TTD
$0.11492
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට UGX
Sh59.432
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට XAF
Fr9.656
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට XCD
$0.0459
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට XOF
Fr9.656
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට XPF
Fr1.751
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට BWP
P0.22831
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට BZD
$0.034
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට CVE
$1.62928
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට DJF
Fr3.009
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට DOP
$1.09327
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට DZD
د.ج2.21782
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට FJD
$0.03876
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට GNF
Fr147.815
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට GTQ
Q0.13022
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට GYD
$3.55572
1 PHT Stablecoin(PHT) සිට ISK
kr2.142

PHT Stablecoin සම්පත්

PHT Stablecoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල PHT Stablecoin වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PHT Stablecoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

PHT Stablecoin (PHT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PHT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.017 USD වේ.
PHT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PHT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.017 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
PHT Stablecoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PHT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PHT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PHT හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
PHT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් PHT අත්කර ගති.
PHT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් PHT අත්කර ගති.
PHT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PHT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 4.89K USD වේ.
මේ වසර තුලදී PHT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PHT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PHT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:27:21 (UTC+8)

PHT Stablecoin (PHT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

PHT-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

PHT
PHT
USD
USD

1 PHT = 0.017 USD

PHT වෙළඳාම

PHT/USDT
$0.01698
$0.01698$0.01698
+0.47%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,303.72
$102,303.72$102,303.72

+0.29%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,365.88
$3,365.88$3,365.88

+1.99%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.2229
$1.2229$1.2229

+42.52%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.09
$158.09$158.09

+1.39%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,303.72
$102,303.72$102,303.72

+0.29%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,365.88
$3,365.88$3,365.88

+1.99%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.09
$158.09$158.09

+1.39%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2374
$2.2374$2.2374

+0.12%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010554
$0.010554$0.010554

+163.85%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.40
$30.40$30.40

+102.66%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009600
$0.009600$0.009600

+860.00%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.465
$4.465$4.465

+346.50%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.008025
$0.008025$0.008025

+276.05%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1126
$0.1126$0.1126

+125.20%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002173
$0.00002173$0.00002173

+101.76%