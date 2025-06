Puffverse (PFVS) යනු කුමක්ද

Puffverse is a Disney-like dreamland of the 3D metaverse that aims to connect virtuality in Web 3 and reality in Web 2, with more than just a fun Party Game and a Cloud Gaming Platform.

MEXC වෙතින් Puffverse ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Puffverse ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PFVS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Puffverse ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Puffverse මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Puffverse මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Puffverse,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PFVS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Puffverseමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Puffverse මිල ඉතිහාසය

PFVSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PFVSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Puffverse මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Puffverse (PFVS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Puffverse මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Puffverse MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PFVS දේශීය මුදල් වෙත

1PFVS සිට VNDවෙත ₫ 666.55895 1PFVS සිට AUDවෙත A$ 0.0387549 1PFVS සිට GBPවෙත £ 0.0184909 1PFVS සිට EURවෙත € 0.0217838 1PFVS සිට USDවෙත $ 0.02533 1PFVS සිට MYRවෙත RM 0.1071459 1PFVS සිට TRYවෙත ₺ 0.9921761 1PFVS සිට JPYවෙත ¥ 3.6533459 1PFVS සිට RUBවෙත ₽ 2.013735 1PFVS සිට INRවෙත ₹ 2.1649551 1PFVS සිට IDRවෙත Rp 408.5483299 1PFVS සිට KRWවෙත ₩ 34.6509334 1PFVS සිට PHPවෙත ₱ 1.4156937 1PFVS සිට EGPවෙත £E. 1.253835 1PFVS සිට BRLවෙත R$ 0.1400749 1PFVS සිට CADවෙත C$ 0.0344488 1PFVS සිට BDTවෙත ৳ 3.0963392 1PFVS සිට NGNවෙත ₦ 39.0292239 1PFVS සිට UAHවෙත ₴ 1.0517016 1PFVS සිට VESවෙත Bs 2.50767 1PFVS සිට PKRවෙත Rs 7.1511656 1PFVS සිට KZTවෙත ₸ 12.9036086 1PFVS සිට THBවෙත ฿ 0.8247448 1PFVS සිට TWDවෙත NT$ 0.7553406 1PFVS සිට AEDවෙත د.إ 0.0929611 1PFVS සිට CHFවෙත Fr 0.0205173 1PFVS සිට HKDවෙත HK$ 0.1985872 1PFVS සිට MADවෙත .د.م 0.2310096 1PFVS සිට MXNවෙත $ 0.478737

Puffverse සම්පත්

Puffverse පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Puffverse පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Puffverse (PFVS) හි මිල කීයද? Puffverse (PFVS)හි සජීවී මිල 0.02533 USD වේ. Puffverse (PFVS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Puffverse හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.95M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PFVSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02533 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Puffverse (PFVS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Puffverse (PFVS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 116.60M USD වේ. Puffverse (PFVS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Puffverse (PFVS) හි ඉහළම මිල 0.3 USD වේ. Puffverse (PFVS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Puffverse (PFVS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 110.21K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

