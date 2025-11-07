හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී PepsiCo සඳහා අද මිල 142.88 USD කි. PEPON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PEPON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී PepsiCo සඳහා අද මිල 142.88 USD කි. PEPON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PEPON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PEPON ගැන වැඩි විස්තර

PEPON මිල තොරතුරු

PEPON යනු කුමක්ද

PEPON නිල වෙබ් අඩවිය

PEPON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PEPON මිල පුරෝකථනය

PEPON ඉතිහාසය

PEPON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

PEPON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

PEPON තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

PepsiCo ලාංඡනය

PepsiCo මිල(PEPON)

1 PEPON සිට USD සජීවී මිල:

$142.94
$142.94$142.94
-0.51%1D
USD
PepsiCo (PEPON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:27:05 (UTC+8)

PepsiCo (PEPON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 142.04
$ 142.04$ 142.04
පැය 24 පහළ
$ 144.48
$ 144.48$ 144.48
24H ඉහළ

$ 142.04
$ 142.04$ 142.04

$ 144.48
$ 144.48$ 144.48

$ 156.71583734346297
$ 156.71583734346297$ 156.71583734346297

$ 139.61853462367836
$ 139.61853462367836$ 139.61853462367836

-0.08%

-0.51%

-3.16%

-3.16%

PepsiCo (PEPON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 142.88. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 142.04 ක අවම අගයක් සහ $ 144.48 ක උපරිම අගයක් අතර PEPON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PEPONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 156.71583734346297 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 139.61853462367836 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PEPON පසුගිය පැය තුල, -0.08% කින්, පැය 24 තුල, -0.51% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.16% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

PepsiCo (PEPON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1733

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 56.95K
$ 56.95K$ 56.95K

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

15.34K
15.34K 15.34K

15,344.14764983
15,344.14764983 15,344.14764983

ETH

PepsiCo හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.19M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 56.95K වේ. මුළු සැපයුම 15.34K සමඟින් PEPON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 15344.14764983 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.19M කි.

PepsiCo (PEPON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා PepsiCoහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.7327-0.51%
දින 30 යි$ +1.05+0.74%
දින 60 යි$ +42.88+42.88%
දින 90 යි$ +42.88+42.88%
PepsiCo අද මිල වෙනස

අද, PEPON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.7327 (-0.51%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

PepsiCo දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +1.05 (+0.74%) කින් ඉහළ ගියේය.

PepsiCo දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, PEPON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +42.88 (+42.88%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

PepsiCo දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +42.88 (+42.88%), කින් චලනය විය.

PepsiCo (PEPON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් PepsiCo මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

PepsiCo (PEPON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් PepsiCo ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PepsiCo ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PEPON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PepsiCo ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PepsiCo මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PepsiCo මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ PepsiCo (PEPON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ PepsiCo (PEPON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? PepsiCo සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් PepsiCo මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PepsiCo (PEPON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PepsiCoPEPON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PEPON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

PepsiCo (PEPON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PepsiCo මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PepsiCo MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PEPON දේශීය මුදල් වෙත

1 PepsiCo(PEPON) සිට VND
3,759,887.2
1 PepsiCo(PEPON) සිට AUD
A$220.0352
1 PepsiCo(PEPON) සිට GBP
108.5888
1 PepsiCo(PEPON) සිට EUR
122.8768
1 PepsiCo(PEPON) සිට USD
$142.88
1 PepsiCo(PEPON) සිට MYR
RM595.8096
1 PepsiCo(PEPON) සිට TRY
6,028.1072
1 PepsiCo(PEPON) සිට JPY
¥21,860.64
1 PepsiCo(PEPON) සිට ARS
ARS$207,371.7456
1 PepsiCo(PEPON) සිට RUB
11,609
1 PepsiCo(PEPON) සිට INR
12,672.0272
1 PepsiCo(PEPON) සිට IDR
Rp2,381,332.3808
1 PepsiCo(PEPON) සිට PHP
8,442.7792
1 PepsiCo(PEPON) සිට EGP
￡E.6,756.7952
1 PepsiCo(PEPON) සිට BRL
R$762.9792
1 PepsiCo(PEPON) සිට CAD
C$201.4608
1 PepsiCo(PEPON) සිට BDT
17,408.4992
1 PepsiCo(PEPON) සිට NGN
205,287.1264
1 PepsiCo(PEPON) සිට COP
$547,431.8608
1 PepsiCo(PEPON) සිට ZAR
R.2,481.8256
1 PepsiCo(PEPON) සිට UAH
6,002.3888
1 PepsiCo(PEPON) සිට TZS
T.Sh.351,920.584
1 PepsiCo(PEPON) සිට VES
Bs32,576.64
1 PepsiCo(PEPON) සිට CLP
$134,735.84
1 PepsiCo(PEPON) සිට PKR
Rs40,122.1328
1 PepsiCo(PEPON) සිට KZT
75,080.5824
1 PepsiCo(PEPON) සිට THB
฿4,626.4544
1 PepsiCo(PEPON) සිට TWD
NT$4,426.4224
1 PepsiCo(PEPON) සිට AED
د.إ524.3696
1 PepsiCo(PEPON) සිට CHF
Fr114.304
1 PepsiCo(PEPON) සිට HKD
HK$1,110.1776
1 PepsiCo(PEPON) සිට AMD
֏54,637.312
1 PepsiCo(PEPON) සිට MAD
.د.م1,333.0704
1 PepsiCo(PEPON) සිට MXN
$2,650.424
1 PepsiCo(PEPON) සිට SAR
ريال535.8
1 PepsiCo(PEPON) සිට ETB
Br21,987.8032
1 PepsiCo(PEPON) සිට KES
KSh18,458.6672
1 PepsiCo(PEPON) සිට JOD
د.أ101.30192
1 PepsiCo(PEPON) සිට PLN
525.7984
1 PepsiCo(PEPON) සිට RON
лв628.672
1 PepsiCo(PEPON) සිට SEK
kr1,367.3616
1 PepsiCo(PEPON) සිට BGN
лв241.4672
1 PepsiCo(PEPON) සිට HUF
Ft47,864.8
1 PepsiCo(PEPON) සිට CZK
3,014.768
1 PepsiCo(PEPON) සිට KWD
د.ك43.86416
1 PepsiCo(PEPON) සිට ILS
465.7888
1 PepsiCo(PEPON) සිට BOB
Bs985.872
1 PepsiCo(PEPON) සිට AZN
242.896
1 PepsiCo(PEPON) සිට TJS
SM1,317.3536
1 PepsiCo(PEPON) සිට GEL
387.2048
1 PepsiCo(PEPON) සිට AOA
Kz130,962.3792
1 PepsiCo(PEPON) සිට BHD
.د.ب53.86576
1 PepsiCo(PEPON) සිට BMD
$142.88
1 PepsiCo(PEPON) සිට DKK
kr924.4336
1 PepsiCo(PEPON) සිට HNL
L3,763.4592
1 PepsiCo(PEPON) සිට MUR
6,558.192
1 PepsiCo(PEPON) සිට NAD
$2,478.968
1 PepsiCo(PEPON) සිට NOK
kr1,457.376
1 PepsiCo(PEPON) සිට NZD
$254.3264
1 PepsiCo(PEPON) සිට PAB
B/.142.88
1 PepsiCo(PEPON) සිට PGK
K600.096
1 PepsiCo(PEPON) සිට QAR
ر.ق520.0832
1 PepsiCo(PEPON) සිට RSD
дин.14,519.4656
1 PepsiCo(PEPON) සිට UZS
soʻm1,700,952.1088
1 PepsiCo(PEPON) සිට ALL
L11,966.2
1 PepsiCo(PEPON) සිට ANG
ƒ255.7552
1 PepsiCo(PEPON) සිට AWG
ƒ257.184
1 PepsiCo(PEPON) සිට BBD
$285.76
1 PepsiCo(PEPON) සිට BAM
KM241.4672
1 PepsiCo(PEPON) සිට BIF
Fr420,210.08
1 PepsiCo(PEPON) සිට BND
$185.744
1 PepsiCo(PEPON) සිට BSD
$142.88
1 PepsiCo(PEPON) සිට JMD
$22,882.232
1 PepsiCo(PEPON) සිට KHR
576,127.88
1 PepsiCo(PEPON) සිට KMF
Fr60,009.6
1 PepsiCo(PEPON) සිට LAK
3,106,086.8944
1 PepsiCo(PEPON) සිට LKR
රු43,506.96
1 PepsiCo(PEPON) සිට MDL
L2,441.8192
1 PepsiCo(PEPON) සිට MGA
Ar643,602.96
1 PepsiCo(PEPON) සිට MOP
P1,141.6112
1 PepsiCo(PEPON) සිට MVR
2,200.352
1 PepsiCo(PEPON) සිට MWK
MK247,196.688
1 PepsiCo(PEPON) සිට MZN
MT9,137.176
1 PepsiCo(PEPON) සිට NPR
रु20,246.096
1 PepsiCo(PEPON) සිට PYG
1,013,304.96
1 PepsiCo(PEPON) සිට RWF
Fr207,033.12
1 PepsiCo(PEPON) සිට SBD
$1,175.9024
1 PepsiCo(PEPON) සිට SCR
2,123.1968
1 PepsiCo(PEPON) සිට SRD
$5,500.88
1 PepsiCo(PEPON) සිට SVC
$1,247.3424
1 PepsiCo(PEPON) සිට SZL
L2,476.1104
1 PepsiCo(PEPON) සිට TMT
m501.5088
1 PepsiCo(PEPON) සිට TND
د.ت421.496
1 PepsiCo(PEPON) සිට TTD
$965.8688
1 PepsiCo(PEPON) සිට UGX
Sh499,508.48
1 PepsiCo(PEPON) සිට XAF
Fr81,155.84
1 PepsiCo(PEPON) සිට XCD
$385.776
1 PepsiCo(PEPON) සිට XOF
Fr81,155.84
1 PepsiCo(PEPON) සිට XPF
Fr14,716.64
1 PepsiCo(PEPON) සිට BWP
P1,918.8784
1 PepsiCo(PEPON) සිට BZD
$285.76
1 PepsiCo(PEPON) සිට CVE
$13,693.6192
1 PepsiCo(PEPON) සිට DJF
Fr25,289.76
1 PepsiCo(PEPON) සිට DOP
$9,188.6128
1 PepsiCo(PEPON) සිට DZD
د.ج18,640.1248
1 PepsiCo(PEPON) සිට FJD
$325.7664
1 PepsiCo(PEPON) සිට GNF
Fr1,242,341.6
1 PepsiCo(PEPON) සිට GTQ
Q1,094.4608
1 PepsiCo(PEPON) සිට GYD
$29,884.7808
1 PepsiCo(PEPON) සිට ISK
kr18,002.88

PepsiCo සම්පත්

PepsiCo පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල PepsiCo වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PepsiCo පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

PepsiCo (PEPON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PEPON හි සජීවී මිල, USD වලින් 142.88 USD වේ.
PEPON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PEPON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 142.88 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
PepsiCo හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PEPON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.19M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PEPON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PEPON හි සංසරණ සැපයුම 15.34K USD වේ.
PEPON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
156.71583734346297 USD ක ATH මිලක් PEPON අත්කර ගති.
PEPON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
139.61853462367836 USD ක ATL මිලක් PEPON අත්කර ගති.
PEPON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PEPON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 56.95K USD වේ.
මේ වසර තුලදී PEPON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PEPON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PEPON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:27:05 (UTC+8)

PepsiCo (PEPON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

PEPON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 142.88 USD

PEPON වෙළඳාම

PEPON/USDT
$142.94
$142.94$142.94
-0.58%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,322.06
$102,322.06$102,322.06

+0.30%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,365.42
$3,365.42$3,365.42

+1.98%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.2170
$1.2170$1.2170

+41.84%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.03
$158.03$158.03

+1.35%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,322.06
$102,322.06$102,322.06

+0.30%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,365.42
$3,365.42$3,365.42

+1.98%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.03
$158.03$158.03

+1.35%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2370
$2.2370$2.2370

+0.11%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010570
$0.010570$0.010570

+164.25%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.40
$30.40$30.40

+102.66%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009600
$0.009600$0.009600

+860.00%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.447
$4.447$4.447

+344.70%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.008058
$0.008058$0.008058

+277.60%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1132
$0.1132$0.1132

+126.40%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002182
$0.00002182$0.00002182

+102.59%