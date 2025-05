Pentagon Games (PEN) යනු කුමක්ද

Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.

MEXC වෙතින් Pentagon Games ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Pentagon Games ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Pentagon Games මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Pentagon Games,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PEN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pentagon Gamesමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Pentagon Games මිල ඉතිහාසය

PENහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PENහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Pentagon Games මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Pentagon Games (PEN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Pentagon Games මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Pentagon Games MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PEN දේශීය මුදල් වෙත

1PEN සිට VNDවෙත ₫ 93.922983 1PEN සිට AUDවෙත A$ 0.00567765 1PEN සිට GBPවෙත £ 0.00274725 1PEN සිට EURවෙත € 0.00326007 1PEN සිට USDවෙත $ 0.003663 1PEN සිට MYRවෙත RM 0.01567764 1PEN සිට TRYවෙත ₺ 0.14190462 1PEN සිට JPYවෙත ¥ 0.53325954 1PEN සිට RUBවෙත ₽ 0.29439531 1PEN සිට INRවෙත ₹ 0.31340628 1PEN සිට IDRවෙත Rp 60.04917072 1PEN සිට KRWවෙත ₩ 5.09457366 1PEN සිට PHPවෙත ₱ 0.20428551 1PEN සිට EGPවෙත £E. 0.18454194 1PEN සිට BRLවෙත R$ 0.02062269 1PEN සිට CADවෙත C$ 0.00509157 1PEN සිට BDTවෙත ৳ 0.44421201 1PEN සිට NGNවෙත ₦ 5.8608 1PEN සිට UAHවෙත ₴ 0.15186798 1PEN සිට VESවෙත Bs 0.336996 1PEN සිට PKRවෙත Rs 1.02919311 1PEN සිට KZTවෙත ₸ 1.86981498 1PEN සිට THBවෙත ฿ 0.12223431 1PEN සිට TWDවෙත NT$ 0.11047608 1PEN සිට AEDවෙත د.إ 0.01344321 1PEN සිට CHFවෙත Fr 0.00304029 1PEN සිට HKDවෙත HK$ 0.0285714 1PEN සිට MADවෙත .د.م 0.03417579 1PEN සිට MXNවෙත $ 0.07095231

Pentagon Games සම්පත්

Pentagon Games පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Pentagon Games පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Pentagon Games (PEN) හි මිල කීයද? Pentagon Games (PEN)හි සජීවී මිල 0.003663 USD වේ. Pentagon Games (PEN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Pentagon Games හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 603.66K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PENහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003663 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Pentagon Games (PEN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Pentagon Games (PEN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 164.80M USD වේ. Pentagon Games (PEN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Pentagon Games (PEN) හි ඉහළම මිල 0.4402 USD වේ. Pentagon Games (PEN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Pentagon Games (PEN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 8.60K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

