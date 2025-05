Playbux (PBUX) යනු කුමක්ද

1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio

Playbux මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Playbux,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PBUX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Playbuxමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Playbux මිල ඉතිහාසය

PBUXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PBUXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Playbux මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

1PBUX සිට VNDවෙත ₫ 135.8973 1PBUX සිට AUDවෙත A$ 0.008268 1PBUX සිට GBPවෙත £ 0.003975 1PBUX සිට EURවෙත € 0.004717 1PBUX සිට USDවෙත $ 0.0053 1PBUX සිට MYRවෙත RM 0.022684 1PBUX සිට TRYවෙත ₺ 0.205057 1PBUX සිට JPYවෙත ¥ 0.772793 1PBUX සිට RUBවෙත ₽ 0.426385 1PBUX සිට INRවෙත ₹ 0.453044 1PBUX සිට IDRවෙත Rp 86.885232 1PBUX සිට KRWවෙත ₩ 7.39191 1PBUX සිට PHPවෙත ₱ 0.295157 1PBUX සිට EGPවෙත £E. 0.265795 1PBUX සිට BRLවෙත R$ 0.029786 1PBUX සිට CADවෙත C$ 0.007367 1PBUX සිට BDTවෙත ৳ 0.644374 1PBUX සිට NGNවෙත ₦ 8.48 1PBUX සිට UAHවෙත ₴ 0.21995 1PBUX සිට VESවෙත Bs 0.4876 1PBUX සිට PKRවෙත Rs 1.493752 1PBUX සිට KZTවෙත ₸ 2.708194 1PBUX සිට THBවෙත ฿ 0.176066 1PBUX සිට TWDවෙත NT$ 0.159901 1PBUX සිට AEDවෙත د.إ 0.019451 1PBUX සිට CHFවෙත Fr 0.004399 1PBUX සිට HKDවෙත HK$ 0.04134 1PBUX සිට MADවෙත .د.م 0.049237 1PBUX සිට MXNවෙත $ 0.102661

Playbux පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Playbux පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Playbux (PBUX) හි මිල කීයද? Playbux (PBUX)හි සජීවී මිල 0.0053 USD වේ. Playbux (PBUX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Playbux හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PBUXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0053 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Playbux (PBUX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Playbux (PBUX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Playbux (PBUX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Playbux (PBUX) හි ඉහළම මිල 0.4125 USD වේ. Playbux (PBUX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Playbux (PBUX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 117.88K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

