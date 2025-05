Payslink (PAYS) යනු කුමක්ද

PAYSLINK TOKEN (PAYS) is a payment link platform using blockchain technology that aims to allow users to buy cryptocurrency, invest in cryptocurrency, use cryptocurrency for daily transactions with the interface simple and seamless. The company aims to accelerate the adoption of cryptocurrencies for general consumers. The PAYS token is the cryptocurrency that the network uses for transactions.

MEXC වෙතින් Payslink ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Payslink ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PAYS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Payslink ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Payslink මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Payslink මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Payslink,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PAYS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Payslinkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Payslink මිල ඉතිහාසය

PAYSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PAYSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Payslink මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Payslink (PAYS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Payslink මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Payslink MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PAYS දේශීය මුදල් වෙත

1PAYS සිට VNDවෙත ₫ 27.769203 1PAYS සිට AUDවෙත A$ 0.00167865 1PAYS සිට GBPවෙත £ 0.00081225 1PAYS සිට EURවෙත € 0.00096387 1PAYS සිට USDවෙත $ 0.001083 1PAYS සිට MYRවෙත RM 0.00463524 1PAYS සිට TRYවෙත ₺ 0.04195542 1PAYS සිට JPYවෙත ¥ 0.15766314 1PAYS සිට RUBවෙත ₽ 0.08704071 1PAYS සිට INRවෙත ₹ 0.09267231 1PAYS සිට IDRවෙත Rp 17.75409552 1PAYS සිට KRWවෙත ₩ 1.50625806 1PAYS සිට PHPවෙත ₱ 0.06040974 1PAYS සිට EGPවෙත £E. 0.05457237 1PAYS සිට BRLවෙත R$ 0.00609729 1PAYS සිට CADවෙත C$ 0.00150537 1PAYS සිට BDTවෙත ৳ 0.13133541 1PAYS සිට NGNවෙත ₦ 1.7328 1PAYS සිට UAHවෙත ₴ 0.04490118 1PAYS සිට VESවෙත Bs 0.099636 1PAYS සිට PKRවෙත Rs 0.30429051 1PAYS සිට KZTවෙත ₸ 0.55282818 1PAYS සිට THBවෙත ฿ 0.03611805 1PAYS සිට TWDවෙත NT$ 0.03266328 1PAYS සිට AEDවෙත د.إ 0.00397461 1PAYS සිට CHFවෙත Fr 0.00089889 1PAYS සිට HKDවෙත HK$ 0.0084474 1PAYS සිට MADවෙත .د.م 0.01010439 1PAYS සිට MXNවෙත $ 0.02097771

Payslink සම්පත්

Payslink පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Payslink පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Payslink (PAYS) හි මිල කීයද? Payslink (PAYS)හි සජීවී මිල 0.001083 USD වේ. Payslink (PAYS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Payslink හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PAYSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001083 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Payslink (PAYS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Payslink (PAYS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Payslink (PAYS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Payslink (PAYS) හි ඉහළම මිල 0.10499 USD වේ. Payslink (PAYS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Payslink (PAYS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 392.69 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

