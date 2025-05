PAWZONE (PAWZONE) යනු කුමක්ද

PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow.

MEXC වෙතින් PAWZONE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PAWZONE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PAWZONE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PAWZONE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PAWZONE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PAWZONE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PAWZONE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PAWZONE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PAWZONEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PAWZONE මිල ඉතිහාසය

PAWZONEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PAWZONEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PAWZONE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PAWZONE (PAWZONE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PAWZONE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PAWZONE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PAWZONE දේශීය මුදල් වෙත

1PAWZONE සිට VNDවෙත ₫ 0.0114307578 1PAWZONE සිට AUDවෙත A$ 0.00000069099 1PAWZONE සිට GBPවෙත £ 0.00000033435 1PAWZONE සිට EURවෙත € 0.000000396762 1PAWZONE සිට USDවෙත $ 0.0000004458 1PAWZONE සිට MYRවෙත RM 0.000001908024 1PAWZONE සිට TRYවෙත ₺ 0.000017270292 1PAWZONE සිට JPYවෙත ¥ 0.000064899564 1PAWZONE සිට RUBවෙත ₽ 0.000035828946 1PAWZONE සිට INRවෙත ₹ 0.000038147106 1PAWZONE සිට IDRවෙත Rp 0.007308195552 1PAWZONE සිට KRWවෙත ₩ 0.000620027556 1PAWZONE සිට PHPවෙත ₱ 0.000024866724 1PAWZONE සිට EGPවෙත £E. 0.000022463862 1PAWZONE සිට BRLවෙත R$ 0.000002509854 1PAWZONE සිට CADවෙත C$ 0.000000619662 1PAWZONE සිට BDTවෙත ৳ 0.000054062166 1PAWZONE සිට NGNවෙත ₦ 0.00071328 1PAWZONE සිට UAHවෙත ₴ 0.000018482868 1PAWZONE සිට VESවෙත Bs 0.0000410136 1PAWZONE සිට PKRවෙත Rs 0.000125256426 1PAWZONE සිට KZTවෙත ₸ 0.000227563068 1PAWZONE සිට THBවෙත ฿ 0.00001486743 1PAWZONE සිට TWDවෙත NT$ 0.000013445328 1PAWZONE සිට AEDවෙත د.إ 0.000001636086 1PAWZONE සිට CHFවෙත Fr 0.000000370014 1PAWZONE සිට HKDවෙත HK$ 0.00000347724 1PAWZONE සිට MADවෙත .د.م 0.000004159314 1PAWZONE සිට MXNවෙත $ 0.000008635146

PAWZONE සම්පත්

PAWZONE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PAWZONE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PAWZONE (PAWZONE) හි මිල කීයද? PAWZONE (PAWZONE)හි සජීවී මිල 0.0000004458 USD වේ. PAWZONE (PAWZONE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PAWZONE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PAWZONEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000004458 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PAWZONE (PAWZONE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PAWZONE (PAWZONE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. PAWZONE (PAWZONE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PAWZONE (PAWZONE) හි ඉහළම මිල 0.000045 USD වේ. PAWZONE (PAWZONE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PAWZONE (PAWZONE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 53.90K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.