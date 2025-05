PAW (PAW) යනු කුමක්ද

$PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future.

MEXC වෙතින් PAW ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PAW ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PAW ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PAW ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PAW මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PAW මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PAW,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PAW හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PAWමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PAW මිල ඉතිහාසය

PAWහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PAWහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PAW මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PAW (PAW) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PAW මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PAW MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PAW දේශීය මුදල් වෙත

1PAW සිට VNDවෙත ₫ 0.000282204846 1PAW සිට AUDවෙත A$ 0.0000000170593 1PAW සිට GBPවෙත £ 0.0000000082545 1PAW සිට EURවෙත € 0.00000000979534 1PAW සිට USDවෙත $ 0.000000011006 1PAW සිට MYRවෙත RM 0.00000004710568 1PAW සිට TRYවෙත ₺ 0.00000042637244 1PAW සිට JPYවෙත ¥ 0.00000160225348 1PAW සිට RUBවෙත ₽ 0.00000088455222 1PAW සිට INRවෙත ₹ 0.00000094178342 1PAW සිට IDRවෙත Rp 0.00018042620064 1PAW සිට KRWවෙත ₩ 0.00001530736492 1PAW සිට PHPවෙත ₱ 0.00000061391468 1PAW සිට EGPවෙත £E. 0.00000055459234 1PAW සිට BRLවෙත R$ 0.00000006196378 1PAW සිට CADවෙත C$ 0.00000001529834 1PAW සිට BDTවෙත ৳ 0.00000133469762 1PAW සිට NGNවෙත ₦ 0.0000176096 1PAW සිට UAHවෙත ₴ 0.00000045630876 1PAW සිට VESවෙත Bs 0.000001012552 1PAW සිට PKRවෙත Rs 0.00000309235582 1PAW සිට KZTවෙත ₸ 0.00000561812276 1PAW සිට THBවෙත ฿ 0.0000003670501 1PAW සිට TWDවෙත NT$ 0.00000033194096 1PAW සිට AEDවෙත د.إ 0.00000004039202 1PAW සිට CHFවෙත Fr 0.00000000913498 1PAW සිට HKDවෙත HK$ 0.0000000858468 1PAW සිට MADවෙත .د.م 0.00000010268598 1PAW සිට MXNවෙත $ 0.00000021318622

PAW සම්පත්

PAW පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PAW පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PAW (PAW) හි මිල කීයද? PAW (PAW)හි සජීවී මිල 0.000000011006 USD වේ. PAW (PAW) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PAW හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 10.43M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PAWහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000000011006 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PAW (PAW) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PAW (PAW) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 947.96T USD වේ. PAW (PAW) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PAW (PAW) හි ඉහළම මිල 0.00000014998 USD වේ. PAW (PAW) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PAW (PAW) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 76.23K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

