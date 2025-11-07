හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
සජීවී Pandu Pandas සඳහා අද මිල 0.00006047 USD කි. PANDU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PANDU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PANDU ගැන වැඩි විස්තර

PANDU මිල තොරතුරු

PANDU යනු කුමක්ද

PANDU නිල වෙබ් අඩවිය

PANDU ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PANDU මිල පුරෝකථනය

PANDU ඉතිහාසය

PANDU මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

PANDU-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

PANDU තත්කාල ගනුදෙනු

Pandu Pandas ලාංඡනය

Pandu Pandas මිල(PANDU)

1 PANDU සිට USD සජීවී මිල:

$0.00006048
$0.00006048
-11.81%1D
USD
Pandu Pandas (PANDU) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:57:16 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00005842
$ 0.00005842
පැය 24 පහළ
$ 0.0000744
$ 0.0000744
24H ඉහළ

$ 0.00005842
$ 0.00005842

$ 0.0000744
$ 0.0000744

$ 0.0002790700975526
$ 0.0002790700975526

$ 0.00000048806902605
$ 0.00000048806902605

+0.08%

-11.81%

-21.91%

-21.91%

Pandu Pandas (PANDU) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.00006047. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00005842 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0000744 ක උපරිම අගයක් අතර PANDU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PANDUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0002790700975526 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000048806902605 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PANDU පසුගිය පැය තුල, +0.08% කින්, පැය 24 තුල, -11.81% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -21.91% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Pandu Pandas (PANDU) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1333

$ 5.83M
$ 5.83M

$ 152.10K
$ 152.10K

$ 6.05M
$ 6.05M

96.37B
96.37B

99,999,377,352
99,999,377,352

99,999,377,352
99,999,377,352

96.37%

SOL

Pandu Pandas හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.83M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 152.10K වේ. මුළු සැපයුම 96.37B සමඟින් PANDU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 99999377352 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.05M කි.

Pandu Pandas (PANDU) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Pandu Pandasහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0000080992-11.81%
දින 30 යි$ -0.0000938-60.81%
දින 60 යි$ +0.00004047+202.35%
දින 90 යි$ +0.00004047+202.35%
Pandu Pandas අද මිල වෙනස

අද, PANDU එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0000080992 (-11.81%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Pandu Pandas දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0000938 (-60.81%) කින් ඉහළ ගියේය.

Pandu Pandas දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, PANDU එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.00004047 (+202.35%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Pandu Pandas දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.00004047 (+202.35%), කින් චලනය විය.

Pandu Pandas (PANDU) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Pandu Pandas මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Pandu Pandas (PANDU) යනු කුමක්ද

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

MEXC වෙතින් Pandu Pandas ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Pandu Pandas ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PANDU ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Pandu Pandas ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Pandu Pandas මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Pandu Pandas මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Pandu Pandas (PANDU) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Pandu Pandas (PANDU) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Pandu Pandas සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Pandu Pandas මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Pandu Pandas (PANDU) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Pandu PandasPANDU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PANDU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Pandu Pandas (PANDU) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Pandu Pandas මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Pandu Pandas MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PANDU දේශීය මුදල් වෙත

1 Pandu Pandas(PANDU) සිට VND
1.59126805
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට AUD
A$0.0000931238
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට GBP
0.0000459572
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට EUR
0.0000520042
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට USD
$0.00006047
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට MYR
RM0.0002521599
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට TRY
0.002551834
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට JPY
¥0.00925191
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට ARS
ARS$0.0877643439
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට RUB
0.0049125828
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට INR
0.005363689
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට IDR
Rp1.0078329302
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට PHP
0.0035761958
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට EGP
￡E.0.002860231
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට BRL
R$0.0003235145
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට CAD
C$0.0000852627
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට BDT
0.0073676648
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට NGN
0.0868820866
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට COP
$0.2316853627
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට ZAR
R.0.0010509686
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට UAH
0.0025403447
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට TZS
T.Sh.0.14857479
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට VES
Bs0.01378716
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට CLP
$0.05702321
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට PKR
Rs0.0169805807
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට KZT
0.0317757756
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට THB
฿0.0019574139
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට TWD
NT$0.0018721512
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට AED
د.إ0.0002219249
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට CHF
Fr0.000048376
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට HKD
HK$0.0004698519
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට AMD
֏0.023123728
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට MAD
.د.م0.0005641851
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට MXN
$0.0011223232
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට SAR
ريال0.0002267625
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට ETB
Br0.0093057283
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට KES
KSh0.0078121193
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට JOD
د.أ0.00004287323
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට PLN
0.0002225296
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට RON
лв0.000266068
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට SEK
kr0.0005793026
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට BGN
лв0.0001021943
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට HUF
Ft0.0202507983
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට CZK
0.001275917
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට KWD
د.ك0.00001850382
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට ILS
0.0001977369
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට BOB
Bs0.000417243
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට AZN
0.000102799
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට TJS
SM0.0005575334
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට GEL
0.0001638737
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට AOA
Kz0.0554261973
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට BHD
.د.ب0.00002279719
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට BMD
$0.00006047
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට DKK
kr0.0003912409
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට HNL
L0.0015927798
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට MUR
0.002775573
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට NAD
$0.0010491545
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට NOK
kr0.000616794
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට NZD
$0.0001070319
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට PAB
B/.0.00006047
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට PGK
K0.000253974
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට QAR
ر.ق0.0002201108
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට RSD
дин.0.0061431473
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට UZS
soʻm0.7198808372
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට ALL
L0.0050643625
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට ANG
ƒ0.0001082413
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට AWG
ƒ0.000108846
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට BBD
$0.00012094
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට BAM
KM0.0001021943
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට BIF
Fr0.17784227
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට BND
$0.000078611
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට BSD
$0.00006047
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට JMD
$0.0096842705
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට KHR
0.2438301575
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට KMF
Fr0.0253974
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට LAK
1.3145651911
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට LKR
රු0.018413115
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට MDL
L0.0010334323
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට MGA
Ar0.272387115
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට MOP
P0.0004831553
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට MVR
0.000931238
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට MWK
MK0.104619147
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට MZN
MT0.0038670565
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට NPR
रु0.008568599
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට PYG
0.42885324
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට RWF
Fr0.08762103
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට SBD
$0.0004976681
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට SCR
0.0008985842
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට SRD
$0.002328095
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට SVC
$0.0005279031
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට SZL
L0.0010479451
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට TMT
m0.0002122497
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට TND
د.ت0.0001783865
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට TTD
$0.0004087772
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට UGX
Sh0.21140312
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට XAF
Fr0.03434696
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට XCD
$0.000163269
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට XOF
Fr0.03434696
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට XPF
Fr0.00622841
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට BWP
P0.0008121121
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට BZD
$0.00012094
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට CVE
$0.0057954448
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට DJF
Fr0.01070319
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට DOP
$0.0038888257
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට DZD
د.ج0.0078901256
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට FJD
$0.0001378716
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට GNF
Fr0.52578665
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට GTQ
Q0.0004632002
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට GYD
$0.0126479052
1 Pandu Pandas(PANDU) සිට ISK
kr0.00761922

Pandu Pandas පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Pandu Pandas වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Pandu Pandas පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Pandu Pandas (PANDU) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PANDU හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00006047 USD වේ.
PANDU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PANDU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00006047 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Pandu Pandas හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PANDU සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.83M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PANDU හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PANDU හි සංසරණ සැපයුම 96.37B USD වේ.
PANDU හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0002790700975526 USD ක ATH මිලක් PANDU අත්කර ගති.
PANDU හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000048806902605 USD ක ATL මිලක් PANDU අත්කර ගති.
PANDU හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PANDU සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 152.10K USD වේ.
මේ වසර තුලදී PANDU වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PANDU මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PANDU මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:57:16 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$0.00006048
$102,374.25

$3,362.73

$157.84

$1.1348

$1.0003

$102,374.25

$3,362.73

$157.84

$2.2348

$1.0003

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.012220

$30.39

$0.012000

$4.380

$0.007744

$0.1130

$13.0294

