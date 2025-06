Palm Economy (PALM) යනු කුමක්ද

PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization.

MEXC වෙතින් Palm Economy ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Palm Economy ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PALM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Palm Economy ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Palm Economy මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Palm Economy මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Palm Economy,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PALM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Palm Economyමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Palm Economy මිල ඉතිහාසය

PALMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PALMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Palm Economy මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Palm Economy (PALM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Palm Economy මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Palm Economy MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PALM දේශීය මුදල් වෙත

1PALM සිට VNDවෙත ₫ 52.78789 1PALM සිට AUDවෙත A$ 0.00306918 1PALM සිට GBPවෙත £ 0.00146438 1PALM සිට EURවෙත € 0.00172516 1PALM සිට USDවෙත $ 0.002006 1PALM සිට MYRවෙත RM 0.00846532 1PALM සිට TRYවෙත ₺ 0.07861514 1PALM සිට JPYවෙත ¥ 0.288864 1PALM සිට RUBවෙත ₽ 0.159477 1PALM සිට INRවෙත ₹ 0.1714127 1PALM සිට IDRවෙත Rp 32.35483418 1PALM සිට KRWවෙත ₩ 2.72924324 1PALM සිට PHPවෙත ₱ 0.11175426 1PALM සිට EGPවෙත £E. 0.09931706 1PALM සිට BRLවෙත R$ 0.01109318 1PALM සිට CADවෙත C$ 0.00272816 1PALM සිට BDTවෙත ৳ 0.24521344 1PALM සිට NGNවෙත ₦ 3.07668244 1PALM සිට UAHවෙත ₴ 0.08328912 1PALM සිට VESවෙත Bs 0.198594 1PALM සිට PKRවෙත Rs 0.56633392 1PALM සිට KZTවෙත ₸ 1.02189652 1PALM සිට THBවෙත ฿ 0.06511476 1PALM සිට TWDවෙත NT$ 0.05943778 1PALM සිට AEDවෙත د.إ 0.00736202 1PALM සිට CHFවෙත Fr 0.00162486 1PALM සිට HKDවෙත HK$ 0.01572704 1PALM සිට MADවෙත .د.م 0.01821448 1PALM සිට MXNවෙත $ 0.0379134

Palm Economy සම්පත්

Palm Economy පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Palm Economy පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Palm Economy (PALM) හි මිල කීයද? Palm Economy (PALM)හි සජීවී මිල 0.002006 USD වේ. Palm Economy (PALM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Palm Economy හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PALMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002006 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Palm Economy (PALM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Palm Economy (PALM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Palm Economy (PALM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Palm Economy (PALM) හි ඉහළම මිල 0.002142 USD වේ. Palm Economy (PALM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Palm Economy (PALM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 40.58K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

