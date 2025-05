PAINT (PAINT) යනු කුමක්ද

MurAll is an on-chain digital collaborative mural/canvas/wall that anyone anywhere in the world can draw on, without restrictions on what you can draw. A neutral place that doesn’t filter, censor or stop any drawing. A place for true freedom of speech through art.

MEXC වෙතින් PAINT ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PAINT ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PAINT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PAINT ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PAINT මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PAINT මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PAINT,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PAINT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PAINTමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PAINT මිල ඉතිහාසය

PAINTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PAINTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PAINT මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PAINT (PAINT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PAINT මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PAINT MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PAINT දේශීය මුදල් වෙත

1PAINT සිට VNDවෙත ₫ 0.235794636 1PAINT සිට AUDවෙත A$ 0.0000142538 1PAINT සිට GBPවෙත £ 0.000006897 1PAINT සිට EURවෙත € 0.00000818444 1PAINT සිට USDවෙත $ 0.000009196 1PAINT සිට MYRවෙත RM 0.00003935888 1PAINT සිට TRYවෙත ₺ 0.00035570128 1PAINT සිට JPYවෙත ¥ 0.00134086876 1PAINT සිට RUBවෙත ₽ 0.00073972624 1PAINT සිට INRවෙත ₹ 0.00078607408 1PAINT සිට IDRවෙත Rp 0.15075407424 1PAINT සිට KRWවෙත ₩ 0.0128256612 1PAINT සිට PHPවෙත ₱ 0.0005122172 1PAINT සිට EGPවෙත £E. 0.00046127136 1PAINT සිට BRLවෙත R$ 0.00005158956 1PAINT සිට CADවෙත C$ 0.00001278244 1PAINT සිට BDTවෙත ৳ 0.00111804968 1PAINT සිට NGNවෙත ₦ 0.01473714176 1PAINT සිට UAHවෙත ₴ 0.000381634 1PAINT සිට VESවෙත Bs 0.000846032 1PAINT සිට PKRවෙත Rs 0.00259180064 1PAINT සිට KZTවෙත ₸ 0.00469897208 1PAINT සිට THBවෙත ฿ 0.00030558308 1PAINT සිට TWDවෙත NT$ 0.00027744332 1PAINT සිට AEDවෙත د.إ 0.00003374932 1PAINT සිට CHFවෙත Fr 0.00000763268 1PAINT සිට HKDවෙත HK$ 0.0000717288 1PAINT සිට MADවෙත .د.م 0.00008543084 1PAINT සිට MXNවෙත $ 0.00017812652

PAINT සම්පත්

PAINT පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PAINT පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PAINT (PAINT) හි මිල කීයද? PAINT (PAINT)හි සජීවී මිල 0.000009196 USD වේ. PAINT (PAINT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PAINT හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 85.14K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PAINTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000009196 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PAINT (PAINT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PAINT (PAINT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 9.26B USD වේ. PAINT (PAINT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PAINT (PAINT) හි ඉහළම මිල 0.0059 USD වේ. PAINT (PAINT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PAINT (PAINT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.78K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.