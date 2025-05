HashPack (PACK) යනු කුමක්ද

HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation.

MEXC වෙතින් HashPack ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HashPack ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PACK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ HashPack ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ HashPack මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

HashPack මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HashPack,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PACK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HashPackමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HashPack මිල ඉතිහාසය

PACKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PACKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HashPack මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HashPack (PACK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HashPack මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HashPack MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PACK දේශීය මුදල් වෙත

1PACK සිට VNDවෙත ₫ 568.97379 1PACK සිට AUDවෙත A$ 0.0343945 1PACK සිට GBPවෙත £ 0.0166425 1PACK සිට EURවෙත € 0.0197491 1PACK සිට USDවෙත $ 0.02219 1PACK සිට MYRවෙත RM 0.0949732 1PACK සිට TRYවෙත ₺ 0.8583092 1PACK සිට JPYවෙත ¥ 3.2355239 1PACK සිට RUBවෙත ₽ 1.7849636 1PACK සිට INRවෙත ₹ 1.8968012 1PACK සිට IDRවෙත Rp 363.7704336 1PACK සිට KRWවෙත ₩ 30.948393 1PACK සිට PHPවෙත ₱ 1.235983 1PACK සිට EGPවෙත £E. 1.1130504 1PACK සිට BRLවෙත R$ 0.1244859 1PACK සිට CADවෙත C$ 0.0308441 1PACK සිට BDTවෙත ৳ 2.6978602 1PACK සිට NGNවෙත ₦ 35.5608064 1PACK සිට UAHවෙත ₴ 0.920885 1PACK සිට VESවෙත Bs 2.04148 1PACK සිට PKRවෙත Rs 6.2540296 1PACK සිට KZTවෙත ₸ 11.3386462 1PACK සිට THBවෙත ฿ 0.7373737 1PACK සිට TWDවෙත NT$ 0.6694723 1PACK සිට AEDවෙත د.إ 0.0814373 1PACK සිට CHFවෙත Fr 0.0184177 1PACK සිට HKDවෙත HK$ 0.173082 1PACK සිට MADවෙත .د.م 0.2061451 1PACK සිට MXNවෙත $ 0.4298203

HashPack සම්පත්

HashPack පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HashPack පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද HashPack (PACK) හි මිල කීයද? HashPack (PACK)හි සජීවී මිල 0.02219 USD වේ. HashPack (PACK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? HashPack හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PACKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02219 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. HashPack (PACK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? HashPack (PACK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. HashPack (PACK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, HashPack (PACK) හි ඉහළම මිල 0.085 USD වේ. HashPack (PACK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? HashPack (PACK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 41.52K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.