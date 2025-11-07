හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී PoP Planet සඳහා අද මිල 0.03714 USD කි. P සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි P මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී PoP Planet සඳහා අද මිල 0.03714 USD කි. P සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි P මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

P ගැන වැඩි විස්තර

P මිල තොරතුරු

P යනු කුමක්ද

P ධවල පත්‍රිකාව

P නිල වෙබ් අඩවිය

P ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

P මිල පුරෝකථනය

P ඉතිහාසය

P මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

P-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

P තත්කාල ගනුදෙනු

P USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

PoP Planet ලාංඡනය

PoP Planet මිල(P)

1 P සිට USD සජීවී මිල:

$0.03714
$0.03714$0.03714
+11.90%1D
USD
PoP Planet (P) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:26:36 (UTC+8)

PoP Planet (P) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.03295
$ 0.03295$ 0.03295
පැය 24 පහළ
$ 0.03736
$ 0.03736$ 0.03736
24H ඉහළ

$ 0.03295
$ 0.03295$ 0.03295

$ 0.03736
$ 0.03736$ 0.03736

$ 0.15013296267605908
$ 0.15013296267605908$ 0.15013296267605908

$ 0.029023761565933663
$ 0.029023761565933663$ 0.029023761565933663

-0.06%

+11.90%

-64.21%

-64.21%

PoP Planet (P) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.03714. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03295 ක අවම අගයක් සහ $ 0.03736 ක උපරිම අගයක් අතර P වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. Pහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.15013296267605908 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.029023761565933663 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව P පසුගිය පැය තුල, -0.06% කින්, පැය 24 තුල, +11.90% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -64.21% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

PoP Planet (P) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1380

$ 5.20M
$ 5.20M$ 5.20M

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 37.14M
$ 37.14M$ 37.14M

140.00M
140.00M 140.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.00%

BSC

PoP Planet හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.20M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 1.09M වේ. මුළු සැපයුම 140.00M සමඟින් P හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 37.14M කි.

PoP Planet (P) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා PoP Planetහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0039497+11.90%
දින 30 යි$ -0.04953-57.15%
දින 60 යි$ +0.01714+85.70%
දින 90 යි$ +0.01714+85.70%
PoP Planet අද මිල වෙනස

අද, P එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0039497 (+11.90%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

PoP Planet දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.04953 (-57.15%) කින් ඉහළ ගියේය.

PoP Planet දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, P එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.01714 (+85.70%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

PoP Planet දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.01714 (+85.70%), කින් චලනය විය.

PoP Planet (P) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් PoP Planet මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

PoP Planet (P) යනු කුමක්ද

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

MEXC වෙතින් PoP Planet ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PoP Planet ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට P ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PoP Planet ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PoP Planet මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PoP Planet මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ PoP Planet (P) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ PoP Planet (P) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? PoP Planet සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් PoP Planet මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PoP Planet (P) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PoP PlanetP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් P ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

PoP Planet (P) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PoP Planet මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PoP Planet MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

P දේශීය මුදල් වෙත

1 PoP Planet(P) සිට VND
977.3391
1 PoP Planet(P) සිට AUD
A$0.0571956
1 PoP Planet(P) සිට GBP
0.0282264
1 PoP Planet(P) සිට EUR
0.0319404
1 PoP Planet(P) සිට USD
$0.03714
1 PoP Planet(P) සිට MYR
RM0.1548738
1 PoP Planet(P) සිට TRY
1.5669366
1 PoP Planet(P) සිට JPY
¥5.68242
1 PoP Planet(P) සිට ARS
ARS$53.9038818
1 PoP Planet(P) සිට RUB
3.017625
1 PoP Planet(P) සිට INR
3.2939466
1 PoP Planet(P) සිට IDR
Rp618.9997524
1 PoP Planet(P) සිට PHP
2.1946026
1 PoP Planet(P) සිට EGP
￡E.1.7563506
1 PoP Planet(P) සිට BRL
R$0.1983276
1 PoP Planet(P) සිට CAD
C$0.0523674
1 PoP Planet(P) සිට BDT
4.5251376
1 PoP Planet(P) සිට NGN
53.3620092
1 PoP Planet(P) සිට COP
$142.2985674
1 PoP Planet(P) සිට ZAR
R.0.6451218
1 PoP Planet(P) සිට UAH
1.5602514
1 PoP Planet(P) සිට TZS
T.Sh.91.477677
1 PoP Planet(P) සිට VES
Bs8.46792
1 PoP Planet(P) සිට CLP
$35.02302
1 PoP Planet(P) සිට PKR
Rs10.4292834
1 PoP Planet(P) සිට KZT
19.5163272
1 PoP Planet(P) සිට THB
฿1.2025932
1 PoP Planet(P) සිට TWD
NT$1.1505972
1 PoP Planet(P) සිට AED
د.إ0.1363038
1 PoP Planet(P) සිට CHF
Fr0.029712
1 PoP Planet(P) සිට HKD
HK$0.2885778
1 PoP Planet(P) සිට AMD
֏14.202336
1 PoP Planet(P) සිට MAD
.د.م0.3465162
1 PoP Planet(P) සිට MXN
$0.688947
1 PoP Planet(P) සිට SAR
ريال0.139275
1 PoP Planet(P) සිට ETB
Br5.7154746
1 PoP Planet(P) සිට KES
KSh4.7981166
1 PoP Planet(P) සිට JOD
د.أ0.02633226
1 PoP Planet(P) සිට PLN
0.1366752
1 PoP Planet(P) සිට RON
лв0.163416
1 PoP Planet(P) සිට SEK
kr0.3554298
1 PoP Planet(P) සිට BGN
лв0.0627666
1 PoP Planet(P) සිට HUF
Ft12.4419
1 PoP Planet(P) සිට CZK
0.783654
1 PoP Planet(P) සිට KWD
د.ك0.01140198
1 PoP Planet(P) සිට ILS
0.1210764
1 PoP Planet(P) සිට BOB
Bs0.256266
1 PoP Planet(P) සිට AZN
0.063138
1 PoP Planet(P) සිට TJS
SM0.3424308
1 PoP Planet(P) සිට GEL
0.1006494
1 PoP Planet(P) සිට AOA
Kz34.0421526
1 PoP Planet(P) සිට BHD
.د.ب0.01400178
1 PoP Planet(P) සිට BMD
$0.03714
1 PoP Planet(P) සිට DKK
kr0.2402958
1 PoP Planet(P) සිට HNL
L0.9782676
1 PoP Planet(P) සිට MUR
1.704726
1 PoP Planet(P) සිට NAD
$0.644379
1 PoP Planet(P) සිට NOK
kr0.378828
1 PoP Planet(P) සිට NZD
$0.0661092
1 PoP Planet(P) සිට PAB
B/.0.03714
1 PoP Planet(P) සිට PGK
K0.155988
1 PoP Planet(P) සිට QAR
ر.ق0.1351896
1 PoP Planet(P) සිට RSD
дин.3.7741668
1 PoP Planet(P) සිට UZS
soʻm442.1427864
1 PoP Planet(P) සිට ALL
L3.110475
1 PoP Planet(P) සිට ANG
ƒ0.0664806
1 PoP Planet(P) සිට AWG
ƒ0.066852
1 PoP Planet(P) සිට BBD
$0.07428
1 PoP Planet(P) සිට BAM
KM0.0627666
1 PoP Planet(P) සිට BIF
Fr109.22874
1 PoP Planet(P) සිට BND
$0.048282
1 PoP Planet(P) සිට BSD
$0.03714
1 PoP Planet(P) සිට JMD
$5.947971
1 PoP Planet(P) සිට KHR
149.757765
1 PoP Planet(P) සිට KMF
Fr15.5988
1 PoP Planet(P) සිට LAK
807.3912882
1 PoP Planet(P) සිට LKR
රු11.30913
1 PoP Planet(P) සිට MDL
L0.6347226
1 PoP Planet(P) සිට MGA
Ar167.29713
1 PoP Planet(P) සිට MOP
P0.2967486
1 PoP Planet(P) සිට MVR
0.571956
1 PoP Planet(P) සිට MWK
MK64.255914
1 PoP Planet(P) සිට MZN
MT2.375103
1 PoP Planet(P) සිට NPR
रु5.262738
1 PoP Planet(P) සිට PYG
263.39688
1 PoP Planet(P) සිට RWF
Fr53.81586
1 PoP Planet(P) සිට SBD
$0.3056622
1 PoP Planet(P) සිට SCR
0.5519004
1 PoP Planet(P) සිට SRD
$1.42989
1 PoP Planet(P) සිට SVC
$0.3242322
1 PoP Planet(P) සිට SZL
L0.6436362
1 PoP Planet(P) සිට TMT
m0.1303614
1 PoP Planet(P) සිට TND
د.ت0.109563
1 PoP Planet(P) සිට TTD
$0.2510664
1 PoP Planet(P) සිට UGX
Sh129.84144
1 PoP Planet(P) සිට XAF
Fr21.09552
1 PoP Planet(P) සිට XCD
$0.100278
1 PoP Planet(P) සිට XOF
Fr21.09552
1 PoP Planet(P) සිට XPF
Fr3.82542
1 PoP Planet(P) සිට BWP
P0.4987902
1 PoP Planet(P) සිට BZD
$0.07428
1 PoP Planet(P) සිට CVE
$3.5594976
1 PoP Planet(P) සිට DJF
Fr6.57378
1 PoP Planet(P) සිට DOP
$2.3884734
1 PoP Planet(P) සිට DZD
د.ج4.8452844
1 PoP Planet(P) සිට FJD
$0.0846792
1 PoP Planet(P) සිට GNF
Fr322.9323
1 PoP Planet(P) සිට GTQ
Q0.2844924
1 PoP Planet(P) සිට GYD
$7.7682024
1 PoP Planet(P) සිට ISK
kr4.67964

PoP Planet සම්පත්

PoP Planet පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල PoP Planet වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PoP Planet පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

PoP Planet (P) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද P හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03714 USD වේ.
P සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
P සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03714 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
PoP Planet හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
P සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.20M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
P හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
P හි සංසරණ සැපයුම 140.00M USD වේ.
P හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.15013296267605908 USD ක ATH මිලක් P අත්කර ගති.
P හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.029023761565933663 USD ක ATL මිලක් P අත්කර ගති.
P හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
P සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 1.09M USD වේ.
මේ වසර තුලදී P වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව P මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා P මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:26:36 (UTC+8)

PoP Planet (P) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

P-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

P
P
USD
USD

1 P = 0.03714 USD

P වෙළඳාම

P/USDT
$0.03714
$0.03714$0.03714
+12.07%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,323.56
$102,323.56$102,323.56

+0.31%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,365.04
$3,365.04$3,365.04

+1.97%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.2163
$1.2163$1.2163

+41.75%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.00
$158.00$158.00

+1.33%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,323.56
$102,323.56$102,323.56

+0.31%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,365.04
$3,365.04$3,365.04

+1.97%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.00
$158.00$158.00

+1.33%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2377
$2.2377$2.2377

+0.14%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010900
$0.010900$0.010900

+172.50%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.40
$30.40$30.40

+102.66%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009600
$0.009600$0.009600

+860.00%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.447
$4.447$4.447

+344.70%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007995
$0.007995$0.007995

+274.64%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1110
$0.1110$0.1110

+122.00%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002177
$0.00002177$0.00002177

+102.13%