සජීවී Ozone metaverse සඳහා අද මිල 0.00008062 USD කි. OZONAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි OZONAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

OZONAI ගැන වැඩි විස්තර

OZONAI මිල තොරතුරු

OZONAI යනු කුමක්ද

OZONAI ධවල පත්‍රිකාව

OZONAI නිල වෙබ් අඩවිය

OZONAI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

OZONAI මිල පුරෝකථනය

OZONAI ඉතිහාසය

OZONAI මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

OZONAI-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

OZONAI තත්කාල ගනුදෙනු

Ozone metaverse ලාංඡනය

Ozone metaverse මිල(OZONAI)

1 OZONAI සිට USD සජීවී මිල:

$0.00008073
$0.00008073$0.00008073
-5.39%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:42:38 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONAI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00007824
$ 0.00007824$ 0.00007824
පැය 24 පහළ
$ 0.00009232
$ 0.00009232$ 0.00009232
24H ඉහළ

$ 0.00007824
$ 0.00007824$ 0.00007824

$ 0.00009232
$ 0.00009232$ 0.00009232

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513

$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367$ 0.000030714406696367

-0.39%

-5.39%

-22.11%

-22.11%

Ozone metaverse (OZONAI) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.00008062. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00007824 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00009232 ක උපරිම අගයක් අතර OZONAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. OZONAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.03447626727041513 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000030714406696367 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව OZONAI පසුගිය පැය තුල, -0.39% කින්, පැය 24 තුල, -5.39% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.11% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Ozone metaverse (OZONAI) වෙළඳපල තොරතුරු

No.6966

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.84K
$ 54.84K$ 54.84K

$ 161.24K
$ 161.24K$ 161.24K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66

0.00%

BSC

Ozone metaverse හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 54.84K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් OZONAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 801810225.66 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 161.24K කි.

Ozone metaverse (OZONAI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Ozone metaverseහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0000045992-5.39%
දින 30 යි$ -0.00002291-22.13%
දින 60 යි$ -0.00000158-1.93%
දින 90 යි$ -0.00010579-56.76%
Ozone metaverse අද මිල වෙනස

අද, OZONAI එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0000045992 (-5.39%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Ozone metaverse දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.00002291 (-22.13%) කින් ඉහළ ගියේය.

Ozone metaverse දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, OZONAI එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.00000158 (-1.93%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Ozone metaverse දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.00010579 (-56.76%), කින් චලනය විය.

Ozone metaverse (OZONAI) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Ozone metaverse මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Ozone metaverse (OZONAI) යනු කුමක්ද

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

MEXC වෙතින් Ozone metaverse ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Ozone metaverse ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OZONAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Ozone metaverse ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Ozone metaverse මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Ozone metaverse මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Ozone metaverse (OZONAI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Ozone metaverse (OZONAI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Ozone metaverse සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Ozone metaverse මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Ozone metaverse (OZONAI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Ozone metaverseOZONAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් OZONAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Ozone metaverse (OZONAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Ozone metaverse මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Ozone metaverse MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Ozone metaverse සම්පත්

Ozone metaverse පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Ozone metaverse වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ozone metaverse පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Ozone metaverse (OZONAI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද OZONAI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00008062 USD වේ.
OZONAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
OZONAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00008062 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Ozone metaverse හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
OZONAI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
OZONAI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
OZONAI හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
OZONAI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.03447626727041513 USD ක ATH මිලක් OZONAI අත්කර ගති.
OZONAI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000030714406696367 USD ක ATL මිලක් OZONAI අත්කර ගති.
OZONAI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
OZONAI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 54.84K USD වේ.
මේ වසර තුලදී OZONAI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව OZONAI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා OZONAI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:42:38 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

