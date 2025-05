Ozone Chain (OZO) යනු කුමක්ද

Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein.

MEXC වෙතින් Ozone Chain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Ozone Chain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OZO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Ozone Chain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Ozone Chain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Ozone Chain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Ozone Chain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OZO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ozone Chainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Ozone Chain මිල ඉතිහාසය

OZOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OZOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ozone Chain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Ozone Chain (OZO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Ozone Chain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Ozone Chain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OZO දේශීය මුදල් වෙත

1OZO සිට VNDවෙත ₫ 3,451.2786 1OZO සිට AUDවෙත A$ 0.20863 1OZO සිට GBPවෙත £ 0.10095 1OZO සිට EURවෙත € 0.119794 1OZO සිට USDවෙත $ 0.1346 1OZO සිට MYRවෙත RM 0.576088 1OZO සිට TRYවෙත ₺ 5.214404 1OZO සිට JPYවෙත ¥ 19.595068 1OZO සිට RUBවෙත ₽ 10.817802 1OZO සිට INRවෙත ₹ 11.517722 1OZO සිට IDRවෙත Rp 2,206.557024 1OZO සිට KRWවෙත ₩ 187.204372 1OZO සිට PHPවෙත ₱ 7.507988 1OZO සිට EGPවෙත £E. 6.782494 1OZO සිට BRLවෙත R$ 0.757798 1OZO සිට CADවෙත C$ 0.187094 1OZO සිට BDTවෙත ৳ 16.322942 1OZO සිට NGNවෙත ₦ 215.36 1OZO සිට UAHවෙත ₴ 5.580516 1OZO සිට VESවෙත Bs 12.3832 1OZO සිට PKRවෙත Rs 37.818562 1OZO සිට KZTවෙත ₸ 68.707916 1OZO සිට THBවෙත ฿ 4.48891 1OZO සිට TWDවෙත NT$ 4.059536 1OZO සිට AEDවෙත د.إ 0.493982 1OZO සිට CHFවෙත Fr 0.111718 1OZO සිට HKDවෙත HK$ 1.04988 1OZO සිට MADවෙත .د.م 1.255818 1OZO සිට MXNවෙත $ 2.607202

Ozone Chain සම්පත්

Ozone Chain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ozone Chain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Ozone Chain (OZO) හි මිල කීයද? Ozone Chain (OZO)හි සජීවී මිල 0.1346 USD වේ. Ozone Chain (OZO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Ozone Chain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OZOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1346 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Ozone Chain (OZO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Ozone Chain (OZO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Ozone Chain (OZO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Ozone Chain (OZO) හි ඉහළම මිල 0.6 USD වේ. Ozone Chain (OZO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Ozone Chain (OZO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 95.21K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

