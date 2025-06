OpenZK Network (OZK) යනු කුමක්ද

OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.

MEXC වෙතින් OpenZK Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ OpenZK Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OZK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ OpenZK Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ OpenZK Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

OpenZK Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ OpenZK Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OZK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ OpenZK Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

OpenZK Network මිල ඉතිහාසය

OZKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OZKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ OpenZK Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

OpenZK Network (OZK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

OpenZK Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් OpenZK Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OZK දේශීය මුදල් වෙත

1OZK සිට VNDවෙත ₫ 11.0496685 1OZK සිට AUDවෙත A$ 0.000642447 1OZK සිට GBPවෙත £ 0.000306527 1OZK සිට EURවෙත € 0.000361114 1OZK සිට USDවෙත $ 0.0004199 1OZK සිට MYRවෙත RM 0.001776177 1OZK සිට TRYවෙත ₺ 0.016447483 1OZK සිට JPYවෙත ¥ 0.060570575 1OZK සිට RUBවෙත ₽ 0.033377851 1OZK සිට INRවෙත ₹ 0.035888853 1OZK සිට IDRවෙත Rp 6.772579697 1OZK සිට KRWවෙත ₩ 0.574414802 1OZK සිට PHPවෙත ₱ 0.023468211 1OZK සිට EGPවෙත £E. 0.020789249 1OZK සිට BRLවෙත R$ 0.002322047 1OZK සිට CADවෙත C$ 0.000571064 1OZK සිට BDTවෙත ৳ 0.051328576 1OZK සිට NGNවෙත ₦ 0.646994517 1OZK සිට UAHවෙත ₴ 0.017434248 1OZK සිට VESවෙත Bs 0.0415701 1OZK සිට PKRවෙත Rs 0.118546168 1OZK සිට KZTවෙත ₸ 0.213905458 1OZK සිට THBවෙත ฿ 0.013667745 1OZK සිට TWDවෙත NT$ 0.012521418 1OZK සිට AEDවෙත د.إ 0.001541033 1OZK සිට CHFවෙත Fr 0.000340119 1OZK සිට HKDවෙත HK$ 0.003292016 1OZK සිට MADවෙත .د.م 0.003829488 1OZK සිට MXNවෙත $ 0.00793611

OpenZK Network සම්පත්

OpenZK Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OpenZK Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද OpenZK Network (OZK) හි මිල කීයද? OpenZK Network (OZK)හි සජීවී මිල 0.0004199 USD වේ. OpenZK Network (OZK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? OpenZK Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OZKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0004199 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. OpenZK Network (OZK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? OpenZK Network (OZK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. OpenZK Network (OZK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, OpenZK Network (OZK) හි ඉහළම මිල 0.0059 USD වේ. OpenZK Network (OZK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? OpenZK Network (OZK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 80.64K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

