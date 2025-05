Orchid (OXT) යනු කුමක්ද

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

MEXC වෙතින් Orchid ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Orchid ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OXT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Orchid ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Orchid මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Orchid මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Orchid,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OXT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Orchidමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Orchid මිල ඉතිහාසය

OXTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OXTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Orchid මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Orchid (OXT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Orchid මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Orchid MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OXT දේශීය මුදල් වෙත

1OXT සිට VNDවෙත ₫ 1,715.12649 1OXT සිට AUDවෙත A$ 0.1036795 1OXT සිට GBPවෙත £ 0.0501675 1OXT සිට EURවෙත € 0.0595321 1OXT සිට USDවෙත $ 0.06689 1OXT සිට MYRවෙත RM 0.2862892 1OXT සිට TRYවෙත ₺ 2.5873052 1OXT සිට JPYවෙත ¥ 9.7532309 1OXT සිට RUBවෙත ₽ 5.3806316 1OXT සිට INRවෙත ₹ 5.7177572 1OXT සිට IDRවෙත Rp 1,096.5572016 1OXT සිට KRWවෙත ₩ 93.291483 1OXT සිට PHPවෙත ₱ 3.725773 1OXT සිට EGPවෙත £E. 3.3552024 1OXT සිට BRLවෙත R$ 0.3752529 1OXT සිට CADවෙත C$ 0.0929771 1OXT සිට BDTවෙත ৳ 8.1324862 1OXT සිට NGNවෙත ₦ 107.1952384 1OXT සිට UAHවෙත ₴ 2.775935 1OXT සිට VESවෙත Bs 6.15388 1OXT සිට PKRවෙත Rs 18.8522776 1OXT සිට KZTවෙත ₸ 34.1794522 1OXT සිට THBවෙත ฿ 2.2227547 1OXT සිට TWDවෙත NT$ 2.0180713 1OXT සිට AEDවෙත د.إ 0.2454863 1OXT සිට CHFවෙත Fr 0.0555187 1OXT සිට HKDවෙත HK$ 0.521742 1OXT සිට MADවෙත .د.م 0.6214081 1OXT සිට MXNවෙත $ 1.2949904

Orchid සම්පත්

Orchid පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Orchid පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Orchid (OXT) හි මිල කීයද? Orchid (OXT)හි සජීවී මිල 0.06689 USD වේ. Orchid (OXT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Orchid හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 65.71M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OXTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.06689 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Orchid (OXT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Orchid (OXT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 982.29M USD වේ. Orchid (OXT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Orchid (OXT) හි ඉහළම මිල 1.0366 USD වේ. Orchid (OXT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Orchid (OXT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 300.37K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.