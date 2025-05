OX Coin (OX) යනු කුමක්ද

$OX Coin is the native exchange token of the new gamified derivatives exchange, OX.FUN OX.FUN provides a gamified trading experience, deep liquidity on all popular tokens, and best-in-class exchange tokenomics. $OX Coin is used as the collateral and PNL currency of the exchange.

MEXC වෙතින් OX Coin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ OX Coin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ OX Coin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ OX Coin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

OX Coin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ OX Coin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ OX Coinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

OX Coin මිල ඉතිහාසය

OXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ OX Coin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

OX Coin (OX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

OX Coin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් OX Coin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1OX සිට VNDවෙත ₫ 34.8025293 1OX සිට AUDවෙත A$ 0.002103815 1OX සිට GBPවෙත £ 0.001017975 1OX සිට EURවෙත € 0.001207997 1OX සිට USDවෙත $ 0.0013573 1OX සිට MYRවෙත RM 0.005809244 1OX සිට TRYවෙත ₺ 0.052581802 1OX සිට JPYවෙත ¥ 0.197595734 1OX සිට RUBවෙත ₽ 0.109086201 1OX සිට INRවෙත ₹ 0.116144161 1OX සිට IDRවෙත Rp 22.250816112 1OX සිට KRWවෙත ₩ 1.887759986 1OX සිට PHPවෙත ₱ 0.075710194 1OX සිට EGPවෙත £E. 0.068394347 1OX සිට BRLවෙත R$ 0.007641599 1OX සිට CADවෙත C$ 0.001886647 1OX සිට BDTවෙත ৳ 0.164599771 1OX සිට NGNවෙත ₦ 2.17168 1OX සිට UAHවෙත ₴ 0.056273658 1OX සිට VESවෙත Bs 0.1248716 1OX සිට PKRවෙත Rs 0.381360581 1OX සිට KZTවෙත ₸ 0.692847358 1OX සිට THBවෙත ฿ 0.045265955 1OX සිට TWDවෙත NT$ 0.040936168 1OX සිට AEDවෙත د.إ 0.004981291 1OX සිට CHFවෙත Fr 0.001126559 1OX සිට HKDවෙත HK$ 0.01058694 1OX සිට MADවෙත .د.م 0.012663609 1OX සිට MXNවෙත $ 0.026290901

OX Coin සම්පත්

OX Coin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OX Coin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද OX Coin (OX) හි මිල කීයද? OX Coin (OX)හි සජීවී මිල 0.0013573 USD වේ. OX Coin (OX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? OX Coin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 4.46M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0013573 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. OX Coin (OX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? OX Coin (OX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 3.28B USD වේ. OX Coin (OX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, OX Coin (OX) හි ඉහළම මිල 0.0353145 USD වේ. OX Coin (OX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? OX Coin (OX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.94K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

