OVER (OVER) යනු කුමක්ද

OverProtocol is a Layer 1 blockchain that enables individuals to run full nodes on their personal computers. Through the OverScape app, anyone can participate as a validator without requiring specialized knowledge. By reducing reliance on institutional validators, OverProtocol creates new financial opportunities and aims to establish a stable, global P2P financial network. Users can validate transactions, propose blocks, and earn native OVER tokens as rewards.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

OVER මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ OVER,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OVER හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ OVERමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

OVER මිල ඉතිහාසය

OVERහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OVERහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ OVER මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

OVER (OVER) මිලදී ගන්නා ආකාරය

OVER දේශීය මුදල් වෙත

OVER පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OVER පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද OVER (OVER) හි මිල කීයද? OVER (OVER)හි සජීවී මිල 0.0336 USD වේ. OVER (OVER) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? OVER හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OVERහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0336 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. OVER (OVER) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? OVER (OVER) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. OVER (OVER) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, OVER (OVER) හි ඉහළම මිල 0.32 USD වේ. OVER (OVER) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? OVER (OVER) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 456.26K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

