Octo Gaming (OTK) යනු කුමක්ද

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

MEXC වෙතින් Octo Gaming ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Octo Gaming ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OTK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Octo Gaming ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Octo Gaming මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Octo Gaming මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Octo Gaming,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OTK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Octo Gamingමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Octo Gaming මිල ඉතිහාසය

OTKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OTKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Octo Gaming මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Octo Gaming (OTK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Octo Gaming මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Octo Gaming MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OTK දේශීය මුදල් වෙත

1OTK සිට VNDවෙත ₫ 141.0484 1OTK සිට AUDවෙත A$ 0.0082544 1OTK සිට GBPවෙත £ 0.0039128 1OTK සිට EURවෙත € 0.0046096 1OTK සිට USDවෙත $ 0.00536 1OTK සිට MYRවෙත RM 0.0226192 1OTK සිට TRYවෙත ₺ 0.2099512 1OTK සිට JPYවෙත ¥ 0.77184 1OTK සිට RUBවෙත ₽ 0.4260664 1OTK සිට INRවෙත ₹ 0.4579584 1OTK සිට IDRවෙත Rp 86.4516008 1OTK සිට KRWවෙත ₩ 7.3224032 1OTK සිට PHPවෙත ₱ 0.2993024 1OTK සිට EGPවෙත £E. 0.26532 1OTK සිට BRLවෙත R$ 0.0296408 1OTK සිට CADවෙත C$ 0.0072896 1OTK සිට BDTවෙත ৳ 0.6552064 1OTK සිට NGNවෙත ₦ 8.2208464 1OTK සිට UAHවෙත ₴ 0.2225472 1OTK සිට VESවෙත Bs 0.53064 1OTK සිට PKRවෙත Rs 1.5132352 1OTK සිට KZTවෙත ₸ 2.7304912 1OTK සිට THBවෙත ฿ 0.1738784 1OTK සිට TWDවෙත NT$ 0.1595136 1OTK සිට AEDවෙත د.إ 0.0196712 1OTK සිට CHFවෙත Fr 0.0043416 1OTK සිට HKDවෙත HK$ 0.0420224 1OTK සිට MADවෙත .د.م 0.0486688 1OTK සිට MXNවෙත $ 0.1013576

Octo Gaming සම්පත්

Octo Gaming පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Octo Gaming පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Octo Gaming (OTK) හි මිල කීයද? Octo Gaming (OTK)හි සජීවී මිල 0.00536 USD වේ. Octo Gaming (OTK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Octo Gaming හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OTKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00536 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Octo Gaming (OTK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Octo Gaming (OTK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Octo Gaming (OTK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Octo Gaming (OTK) හි ඉහළම මිල 0.0081 USD වේ. Octo Gaming (OTK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Octo Gaming (OTK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 10.44K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

MEXC මුල් නිෂ්පාදන මැට්‍රික්ස් එක පහළ බලන්න: Launchpool, Launchpad, 阳光普照 හි කෙසේ තේරෙමු? ඩිජිටල් දොළොත් කේන්ද්‍රපථයක් පිළිබඳව හැසිරෙන්නේ කෙළින්ම ශාස්ත්‍රීය බදවීම් කෙරෙහි පිවිසෙන විවිධ ආකාරලත් නිෂ්පාදන මඟින් ශාස්ත්‍රීය ව්‍යාපෘතීන්ට ප්‍රවේශය සඳහා බහුමහා මාර්ගයක් සම්පූර්ණ කරමින් ගෝලීය නායකත්වයේ යෙදෙන MEXC යනු, Launchpool, Launchpad,阳光普照 යන මුල් නිෂ්පාදන පද්ධතියක් ව්‍යුහගත කරමින් එම පද්ධතිය වශයෙන් සමාජගතකළ වේ. හිමි තේරීම් ආකාර, පත්‍ර ව්‍යුහන, තොරතුරු ලබාගැනීම් මෙන්ම ප්‍රාථමික мутiques අපට කරන ව ලම්බත්වය මඟින් භාවිතා කරන්නාගේ ආර්ථික නිර්මාණ සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත විරාවත්වයෙන් තොරවීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා මෙම ලේකනය යෝජනා කල යුතුයි.

Launchpool vs. Launchpad:MEXC හි නිකුත් කරන විශාල නියාමන ආයෝජන මාර්ග දෙකවල් අවබෝධ කර ගන්න Launchpad vs Launchpool