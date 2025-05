OSOL (OSOL) යනු කුමක්ද

The OSOL AI Index is one of the first tokens solely focused on capturing value from the emerging AI ecosystem built on Solana. The index provides users with diversified exposure to the top 100 AI-focused digital assets within the Solana network, encompassing artificial intelligence infrastructure, AI agent protocols, and AI memes, and eliminating the complexity of directly purchasing, storing, and securing multiple coins. Powered by @SuperMissO The world's first AI CEO.

MEXC වෙතින් OSOL ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ OSOL ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OSOL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ OSOL ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ OSOL මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

OSOL මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ OSOL,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OSOL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ OSOLමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

OSOL මිල ඉතිහාසය

OSOLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OSOLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ OSOL මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

OSOL (OSOL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

OSOL මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් OSOL MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1OSOL සිට VNDවෙත ₫ 244.61514 1OSOL සිට AUDවෙත A$ 0.014787 1OSOL සිට GBPවෙත £ 0.007155 1OSOL සිට EURවෙත € 0.0084906 1OSOL සිට USDවෙත $ 0.00954 1OSOL සිට MYRවෙත RM 0.0408312 1OSOL සිට TRYවෙත ₺ 0.3695796 1OSOL සිට JPYවෙත ¥ 1.3888332 1OSOL සිට RUBවෙත ₽ 0.7667298 1OSOL සිට INRවෙත ₹ 0.8163378 1OSOL සිට IDRවෙත Rp 156.3934176 1OSOL සිට KRWවෙත ₩ 13.2684228 1OSOL සිට PHPවෙත ₱ 0.5321412 1OSOL සිට EGPවෙත £E. 0.4807206 1OSOL සිට BRLවෙත R$ 0.0537102 1OSOL සිට CADවෙත C$ 0.0132606 1OSOL සිට BDTවෙත ৳ 1.1569158 1OSOL සිට NGNවෙත ₦ 15.264 1OSOL සිට UAHවෙත ₴ 0.3955284 1OSOL සිට VESවෙත Bs 0.87768 1OSOL සිට PKRවෙත Rs 2.6804538 1OSOL සිට KZTවෙත ₸ 4.8697884 1OSOL සිට THBවෙත ฿ 0.318159 1OSOL සිට TWDවෙත NT$ 0.2877264 1OSOL සිට AEDවෙත د.إ 0.0350118 1OSOL සිට CHFවෙත Fr 0.0079182 1OSOL සිට HKDවෙත HK$ 0.074412 1OSOL සිට MADවෙත .د.م 0.0890082 1OSOL සිට MXNවෙත $ 0.1847898

OSOL සම්පත්

OSOL පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OSOL පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද OSOL (OSOL) හි මිල කීයද? OSOL (OSOL)හි සජීවී මිල 0.00954 USD වේ. OSOL (OSOL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? OSOL හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OSOLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00954 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. OSOL (OSOL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? OSOL (OSOL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. OSOL (OSOL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, OSOL (OSOL) හි ඉහළම මිල 0.392 USD වේ. OSOL (OSOL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? OSOL (OSOL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 126.36K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

