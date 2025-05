OSMI (OSMI) යනු කුමක්ද

OSMI is a bias-free, censorship resistant AI assistant, powered by a decentralized AI engine - a network of globally distributed GPU and memory nodes, known as OSMI Nodes

MEXC වෙතින් OSMI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ OSMI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OSMI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ OSMI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ OSMI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

OSMI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ OSMI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OSMI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ OSMIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

OSMI මිල ඉතිහාසය

OSMIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OSMIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ OSMI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

OSMI (OSMI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

OSMI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් OSMI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OSMI දේශීය මුදල් වෙත

1OSMI සිට VNDවෙත ₫ 385.64064 1OSMI සිට AUDවෙත A$ 0.023312 1OSMI සිට GBPවෙත £ 0.01128 1OSMI සිට EURවෙත € 0.0133856 1OSMI සිට USDවෙත $ 0.01504 1OSMI සිට MYRවෙත RM 0.0643712 1OSMI සිට TRYවෙත ₺ 0.5826496 1OSMI සිට JPYවෙත ¥ 2.1895232 1OSMI සිට RUBවෙත ₽ 1.2087648 1OSMI සිට INRවෙත ₹ 1.2869728 1OSMI සිට IDRවෙත Rp 246.5573376 1OSMI සිට KRWවෙත ₩ 20.94696 1OSMI සිට PHPවෙත ₱ 0.8389312 1OSMI සිට EGPවෙත £E. 0.7578656 1OSMI සිට BRLවෙත R$ 0.0846752 1OSMI සිට CADවෙත C$ 0.0209056 1OSMI සිට BDTවෙත ৳ 1.8239008 1OSMI සිට NGNවෙත ₦ 24.064 1OSMI සිට UAHවෙත ₴ 0.6235584 1OSMI සිට VESවෙත Bs 1.38368 1OSMI සිට PKRවෙත Rs 4.2257888 1OSMI සිට KZTවෙත ₸ 7.6773184 1OSMI සිට THBවෙත ฿ 0.501584 1OSMI සිට TWDවෙත NT$ 0.4536064 1OSMI සිට AEDවෙත د.إ 0.0551968 1OSMI සිට CHFවෙත Fr 0.0124832 1OSMI සිට HKDවෙත HK$ 0.117312 1OSMI සිට MADවෙත .د.م 0.1403232 1OSMI සිට MXNවෙත $ 0.2913248

OSMI සම්පත්

OSMI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OSMI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද OSMI (OSMI) හි මිල කීයද? OSMI (OSMI)හි සජීවී මිල 0.01504 USD වේ. OSMI (OSMI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? OSMI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OSMIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01504 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. OSMI (OSMI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? OSMI (OSMI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. OSMI (OSMI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, OSMI (OSMI) හි ඉහළම මිල 0.292 USD වේ. OSMI (OSMI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? OSMI (OSMI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 184.17K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

