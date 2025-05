Oshi (OSHI) යනු කුමක්ද

In the past, governance tokens in blockchain games have often relied solely on the value of the game content, resulting in many tokens being unable to maintain long-term stability and leading to price collapses. OSHI aims to build upon game content designed for long-term operation, while also aligning its utility (token use cases) and underlying value on high-value game IPs known for their sustainability. The aim is to achieve long-term stability of its value. There are also plans in place to design an ecosystem that allows the token economy to span across multiple types of content in the future. The name ""OSHI"" was chosen to reflect the desire for users (fans) to enjoy the game in the long term and engage in “Oshi Katsu” (supporting their favorite characters) via the tokens with peace of mind.

MEXC වෙතින් Oshi ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Oshi ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OSHI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Oshi ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Oshi මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Oshi මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Oshi,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OSHI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Oshiමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Oshi මිල ඉතිහාසය

OSHIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OSHIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Oshi මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Oshi (OSHI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Oshi මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Oshi MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OSHI දේශීය මුදල් වෙත

1OSHI සිට VNDවෙත ₫ 744.640281 1OSHI සිට AUDවෙත A$ 0.04501355 1OSHI සිට GBPවෙත £ 0.02178075 1OSHI සිට EURවෙත € 0.02584649 1OSHI සිට USDවෙත $ 0.029041 1OSHI සිට MYRවෙත RM 0.12429548 1OSHI සිට TRYවෙත ₺ 1.12330588 1OSHI සිට JPYවෙත ¥ 4.23069288 1OSHI සිට RUBවෙත ₽ 2.33634845 1OSHI සිට INRවෙත ₹ 2.48213427 1OSHI සිට IDRවෙත Rp 476.08189104 1OSHI සිට KRWවෙත ₩ 40.5034827 1OSHI සිට PHPවෙත ₱ 1.61729329 1OSHI සිට EGPවෙත £E. 1.4549541 1OSHI සිට BRLවෙත R$ 0.16292001 1OSHI සිට CADවෙත C$ 0.04036699 1OSHI සිට BDTවෙත ৳ 3.53080478 1OSHI සිට NGNවෙත ₦ 46.4656 1OSHI සිට UAHවෙත ₴ 1.2052015 1OSHI සිට VESවෙත Bs 2.671772 1OSHI සිට PKRවෙත Rs 8.18491544 1OSHI සිට KZTවෙත ₸ 14.83937018 1OSHI සිට THBවෙත ฿ 0.96503243 1OSHI සිට TWDවෙත NT$ 0.87587656 1OSHI සිට AEDවෙත د.إ 0.10658047 1OSHI සිට CHFවෙත Fr 0.02410403 1OSHI සිට HKDවෙත HK$ 0.2265198 1OSHI සිට MADවෙත .د.م 0.26979089 1OSHI සිට MXNවෙත $ 0.56223376

Oshi සම්පත්

Oshi පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Oshi පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Oshi (OSHI) හි මිල කීයද? Oshi (OSHI)හි සජීවී මිල 0.029041 USD වේ. Oshi (OSHI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Oshi හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OSHIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.029041 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Oshi (OSHI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Oshi (OSHI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Oshi (OSHI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Oshi (OSHI) හි ඉහළම මිල 0.585268 USD වේ. Oshi (OSHI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Oshi (OSHI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 22.73K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

