OraiDEX (ORAIX) යනු කුමක්ද

Developed by Oraichain, OraiDEX is a CosmWasm smart contract-based decentralized exchange with multi-chain interoperability & optimal speed.

MEXC වෙතින් OraiDEX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ OraiDEX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ORAIX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ OraiDEX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ OraiDEX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

OraiDEX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ OraiDEX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ORAIX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ OraiDEXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

OraiDEX මිල ඉතිහාසය

ORAIXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ORAIXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ OraiDEX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

OraiDEX (ORAIX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

OraiDEX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් OraiDEX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ORAIX දේශීය මුදල් වෙත

1ORAIX සිට VNDවෙත ₫ 42.56406 1ORAIX සිට AUDවෙත A$ 0.002573 1ORAIX සිට GBPවෙත £ 0.001245 1ORAIX සිට EURවෙත € 0.0014774 1ORAIX සිට USDවෙත $ 0.00166 1ORAIX සිට MYRවෙත RM 0.0071048 1ORAIX සිට TRYවෙත ₺ 0.0642088 1ORAIX සිට JPYවෙත ¥ 0.2418288 1ORAIX සිට RUBවෙත ₽ 0.133547 1ORAIX සිට INRවෙත ₹ 0.1418802 1ORAIX සිට IDRවෙත Rp 27.2131104 1ORAIX සිට KRWවෙත ₩ 2.315202 1ORAIX සිට PHPවෙත ₱ 0.0924454 1ORAIX සිට EGPවෙත £E. 0.083166 1ORAIX සිට BRLවෙත R$ 0.0093126 1ORAIX සිට CADවෙත C$ 0.0023074 1ORAIX සිට BDTවෙත ৳ 0.2018228 1ORAIX සිට NGNවෙත ₦ 2.656 1ORAIX සිට UAHවෙත ₴ 0.06889 1ORAIX සිට VESවෙත Bs 0.15272 1ORAIX සිට PKRවෙත Rs 0.4678544 1ORAIX සිට KZTවෙත ₸ 0.8482268 1ORAIX සිට THBවෙත ฿ 0.0551618 1ORAIX සිට TWDවෙත NT$ 0.0500656 1ORAIX සිට AEDවෙත د.إ 0.0060922 1ORAIX සිට CHFවෙත Fr 0.0013778 1ORAIX සිට HKDවෙත HK$ 0.012948 1ORAIX සිට MADවෙත .د.م 0.0154214 1ORAIX සිට MXNවෙත $ 0.0321376

OraiDEX සම්පත්

OraiDEX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OraiDEX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද OraiDEX (ORAIX) හි මිල කීයද? OraiDEX (ORAIX)හි සජීවී මිල 0.00166 USD වේ. OraiDEX (ORAIX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? OraiDEX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ORAIXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00166 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. OraiDEX (ORAIX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? OraiDEX (ORAIX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. OraiDEX (ORAIX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, OraiDEX (ORAIX) හි ඉහළම මිල 0.029 USD වේ. OraiDEX (ORAIX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? OraiDEX (ORAIX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 21.94K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

