Oraichain (ORAI) යනු කුමක්ද

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

MEXC වෙතින් Oraichain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Oraichain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ORAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Oraichain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Oraichain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Oraichain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Oraichain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ORAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Oraichainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Oraichain මිල ඉතිහාසය

ORAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ORAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Oraichain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Oraichain (ORAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Oraichain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Oraichain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ORAI දේශීය මුදල් වෙත

1ORAI සිට VNDවෙත ₫ 89,769.141 1ORAI සිට AUDවෙත A$ 5.42655 1ORAI සිට GBPවෙත £ 2.62575 1ORAI සිට EURවෙත € 3.11589 1ORAI සිට USDවෙත $ 3.501 1ORAI සිට MYRවෙත RM 14.98428 1ORAI සිට TRYවෙත ₺ 135.66375 1ORAI සිට JPYවෙත ¥ 510.0957 1ORAI සිට RUBවෙත ₽ 281.37537 1ORAI සිට INRවෙත ₹ 299.58057 1ORAI සිට IDRවෙත Rp 57,393.43344 1ORAI සිට KRWවෙත ₩ 4,876.01775 1ORAI සිට PHPවෙත ₱ 195.32079 1ORAI සිට EGPවෙත £E. 176.31036 1ORAI සිට BRLවෙත R$ 19.71063 1ORAI සිට CADවෙත C$ 4.86639 1ORAI සිට BDTවෙත ৳ 424.56627 1ORAI සිට NGNවෙත ₦ 5,601.6 1ORAI සිට UAHවෙත ₴ 145.15146 1ORAI සිට VESවෙත Bs 322.092 1ORAI සිට PKRවෙත Rs 983.67597 1ORAI සිට KZTවෙත ₸ 1,787.12046 1ORAI සිට THBවෙත ฿ 116.75835 1ORAI සිට TWDවෙත NT$ 105.62517 1ORAI සිට AEDවෙත د.إ 12.84867 1ORAI සිට CHFවෙත Fr 2.90583 1ORAI සිට HKDවෙත HK$ 27.3078 1ORAI සිට MADවෙත .د.م 32.66433 1ORAI සිට MXNවෙත $ 67.81437

Oraichain සම්පත්

Oraichain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Oraichain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Oraichain (ORAI) හි මිල කීයද? Oraichain (ORAI)හි සජීවී මිල 3.501 USD වේ. Oraichain (ORAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Oraichain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 48.40M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ORAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 3.501 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Oraichain (ORAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Oraichain (ORAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 13.82M USD වේ. Oraichain (ORAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Oraichain (ORAI) හි ඉහළම මිල 17.43 USD වේ. Oraichain (ORAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Oraichain (ORAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 141.94K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.